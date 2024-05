Belgijski turoperatori u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) ugostila je turoperatore iz Belgije, koji su imali priliku da se upoznaju sa raznovrsnom crnogorskom turističkom ponudom.

Predstavnici nekih od najznačajnijih turoperatora na tržištu Belgije – TUI, Asteria Expeditions, Amazing Destinations, Neckermann i Yellosun, su tokom putovanja uživali u nacionalnim parkovima Skadarsko jezero i Lovćen, krstarili jezerom i upoznali se bogatom kulturno istorijskom baštinom Crne Gore. Osim toga, obišli su Budvu, Kotor, Cetinje i Podgoricu, te posjetili neke od poznatih lokaliteta i hotela na ovim prostorima.

Shana de Loght ispred turoperatora Neckermann kazala je da joj je Perast ostao u najljepšem sjećanju, kao i cijeli Bokokotorski zaliv uz vožnju brodom.

„Posmatrali smo zaliv i iz drugog ugla, sa vrha žičare Kotor – Lovćen. To je zaista nevjerovatno mjesto sa spektakularnim pogledom, a doručak na takvoj visini, okruženi prirodnim ljepotama, pravi je užitak. Ovaj izlet je bio jedan od najljepših doživljaja u mom životu i jedva čekam da ponovo istražujem Crnu Goru. Posebno bih željela da pohvalim organizatora putovanja i vodiča, koji su bili izuzetno profesionalni i ljubazni, te nam pružili nezaboravno iskustvo“, rekla je Loght.

Predstavnik turoperatora TUI, Pedro van Ryssel, istakao je da je Crna Gora je zaista veoma zanimljiva destinacija i da će je rado predstaviti klijentima.

„Crna Gora je predivna zemlja koja ima mnogo toga da ponudi, tako da je ovo putovanje bilo prava kombinacija odmora i posla, sa odličnim izborom hotela koji bi bili savršeni za moje klijente. Vidimo veliki potencijal u Crnoj Gori i nadamo se da možemo dodatno ojačati saradnju između NTO i TUI Belgija“, poručio je Ryssel.

Predstavnici turoperatora su kazali da su sve aktivnosti tokom putovanja pružile dubok i sveobuhvatan uvid u smještajne kapacitete, bogatstvo prirodnih ljepota i kulturnog nasljeđa zemlje.

„Bilo je divno putovanje, a hoteli u Crnoj Gori su izuzetno lijepi i udobni. Ono što me posebno oduševilo jeste jedinstvena kombinacija predivnih zaliva i kristalno čistog mora, sa planinama i zelenim brežuljcima u pozadini“, kazao je predstavnik turoperatora YelloSun, Ulrich de Smet.

Radi umrežavanja naše privrede sa belgijskim tržištem, NTO je organizovala i poslovnu radionicu na kojoj je učestvovalo više od 20 crnogorskih turističkih privrednika. Tom prilikom je predstavljena bogata ponuda destinacije, smještaja i turističkih atrakcija, te razvijena potencijalna saradnja sa belgijskim turoperatorima.

Osim NTO, studijsku posjetu belgijskih turoperatora su podržali njeni strateški partner – hotelska grupacija Budvanska rivijera, lokalne turističke organizacije Bara, Kotora, Cetinja i Budve, Nacionalni parkovi Crne Gore, Kotor Cable Car, Forza Kuk, hoteli Iberostar, Hilton, Hyatt Regency Kotor Bay Resort, hotel Budva, Regent i AMI, hotel Tara, Conte, Gradska kafana na Cetinju i Citadela.

