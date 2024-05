Nova regionalna inicijativa američkog Stejt Departmenta počinje da radi u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Zemlje Zapadnog Balkana se suočavaju sa komleksnim izazovima u vezi sa modernizacijom naoružanja, zato je u Podgorici pokrenuta nova bezbjednosna inicijativa američkog Stejt Departmenta i Balkanske bezbjednosne mreže.

To je kazao predstavnik Balkanske bezbjednosne mreže iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Džon Kapelo, danas na konferenciji povodom pokretanja nove bezbjednosne inicijative.

Kako se navodi, ta bezbjednosna inicijativa koja se sprovodi uz partnerstvo sa crnogorskim Ministarstvom odbrane, namijenjena je državama Zapadnog Balkana.

„Zemlje Zapadnog Balkana se suočavaju sa komleksnim izazovima, vezano za modernizaciju naoružanja kao i prijetnju od konvencionalnog naoružanja, zato smo baš u Podgorici pokrenuli ovu inicijativu koja će se nastaviti kroz pomenuti region“, rekao je Kapelo.

On smatra da iako Crna Gora ima malu vojsku, uspješno pokušava da izgradi svoje sposobnosti i svoju nacionalnu bezbjednost i tako doprinijeti NATO savezu.

„To je proces ali Crna Gora napreduje u pozitivnom smjeru do postizanja ovog cilja“, zaključio je Kapelo.

Predstavnik Balkanske bezbjednosne mreže Aleksandar Radić kazao je da su „nas konvencionalni rat i potencijalno širenje sukoba vratili na teme iz hladnoratovskog perioda“.

„Pa sada ponovo prebrojavamo tenkove, borbena oklopna vozila, sa jednom nadogradnjom koje su donijele nove tehnologije, a to je mogućnost daljinskog upravljanja sredstvima, takozvane dronove“, kazao je Radić.

Prema njegovim riječima, sada je potrebno pronaći nove mehanizme za prepoznavanje potreba savremenih vojski.

„Po inerciji, još uvijek se priča o potrebi balansiranja snaga na području Evrope, naročito na prostoru Zapadnog Balkana, zbog naslijeđa iz ratova 90-tih, ali i velike, duboke modernizacije koja će sada da se pokrene, jer neminovno slijedi militarizacija evropskih društava“, rekao je Radić.

On je kazao da će godine koje dolaze obilježiti tema obaveznog služenja vojnog roka širom Evrope.

A ta tema, kako je dodao, neće zaobići ni region Zapadnog Balkana, i evropske države kupovaće velike količine naoružanja i vojne opreme, a biće povećan i broj ljudi koji će nositi uniformu.

Kako se dodaje, teme o uticaju proliferacije naprednog konvencionalnog naoružanja na regionalnu i međunarodnu bezbjednost sve više dobijaju na značaju zbog složenog globalnog bezbjednosnog ambijenta uključujući rusku invaziju na Ukrajinu.

„Nema sredstva koje će promijeniti tok rata ali mijenja dnevnu dinamiku, odražava se na to gdje je ukrajinska vojska. Za potrebne resurse za rat Ukrajina se obraća Zapadu, a Rusija nastavlja rat iz svojih resursa, što iz proizvodnje, a takođe imaju i svoje saveznike, Sjevernu Koreju i Iran“, smatra Radić.

U saopštenju se navodi da stručnjaci i zvaničnici iz Crne Gore, SAD, Srbije, Slovenije i Rumunije, zajedno sa učesnicima iz državnog i nevladinog sektora, akademske zajednice i medija, govorili su na konferenciji o modernizaciji naprednog konvencionalnog naoružanja

Na konferenciji se govorilo i o strategijama jačanja kontrole, smanjenju zavisnosti i pronalaženju alternativa, tehnologijama dvojne namjene, sankcijama, dezinformacijama i eroziji normi neproliferacije oružja za masovno uništenje.

Crna Gora je, kako je saopšteno, prva država regiona u kojoj se realizuje inicijativa, nakon čega će biti održana u Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

„Njen cilj je da zemljama Zapadnog Balkana omogući razmjenu iskustava o ovim važnim temama i podrži njihove integracione i reformske procese“, kaže se u saopštenju.

