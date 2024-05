Đoković startovao pobjedom

Podgorica, (MINA) – Vodeći svjetski teniser Novak Đoković ostvario je pobjedu na startu nove sezone Rolan Garosa.

Branilac trofeja savladao je večeras domaćeg tenisera Pjer-Iga Erbera 3:0 (6:4, 7:6 i 6:4).

Do pobjede i drugog kola došao je nakon dva sata i 33 minuta igre.

Naredni rival biće mu Karbaljes Boena iz Španije, 63. igrač svijeta.

