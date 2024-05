Komisija najavila pokretanje postupka povodom dešavanja u Budvi

Podgorica, (MINA) – Komisija za takmičenje Fudbalskog saveza pokrenuće postupak povodom dešavanja tokom baraž utakmice između fudbalera Budve i Zete, u trećem kolu Baraža za popunu Druge lige, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da će Komisija reagovati po službenoj dužnosti i žalbi rožajskog Ibra.

“Komisija će preduzeti sve mjere, radnje i aktivnosti definisane važećim pravnim okvirom Saveza, za koje je ona nadležna. Odluka Komisije za takmičenje biće blagovremeno objavljena”, objavljeno je na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza.

Duel Budve i Zete na Lugovila, u trećem kolu baraža, završen je neriješeno 3:3, rezultatom koji je obje ekipe odveo u viši rang, a eliminisao rožajski Ibar, koji je zbog slabije gol razlike završio na trećem mjestu.

Budvanima je odgovarala i pobjeda penalima 4:2.

