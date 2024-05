Rot: Crna Gora da iskoristi priliku i postane sljedeća članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao lider u pregovaračkom procesu, treba da iskoristi priliku i bude sljedeća članica Evropske unije (EU), kazao je predsjednik Odbora za vanjske poslove njemačkog Bundestaga, Mihael Rot.

On je danas razgovarao sa crnogorskim predsjednikom Jakov Milatovićem.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, na razgovoru su konstatovani odlični i saveznički odnosi Crne Gore i Njemačke koje karakteriše razvijena bilateralna saradnja i snažno savezništvo u okviru NATO-a.

Rot je, kako se navodi, pohvalio demokratski napredak koji je Crna Gora ostvarila u prethodnom periodu, dodajući da država, kao lider u pregovaračkom procesu, treba da iskoristi priliku i bude sljedeća članica EU.

Dodaje se da je Milatović naglasio značaj kontinuirane podrške Njemačke evropskom putu Crne Gore.

On je ocijenio da je neophodno nastaviti sa sveobuhvatnim reformama kako bi do 2028. godine Crna Gora postala punopravna članica EU.

“Takođe, tokom sastanka je obostrano izražen interes za inteziviranje saradnje u oblasti ekonomije, investicija i turizma”, kaže se u saopštenju.

