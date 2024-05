Budućnost odbranila titulu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija odbranili su titulu prvaka Crne Gore.

Budućnost je večeras u Podgorici, u četvrtom meču finalne serije, savladala SC Derbi 90:83 i sa 3:1 u seriji osvojila novi trofej.

To je podgoričkom timu 16. titula prvaka Crne Gore, ukupno 19. u klupskoj istoriji.

Budućnost je do pobjede vodio Jogi Ferel sa 23, Kenan Kamenjaš je ubacio 15, Aleksa Ilić 14, dok je Mekinli Rajt meč završio sa 13 poena.

U ekipi SC Derbija po 16 poena ubacili su Emir Hadžibegović i Igor Drobnjak.

SC Derbi je drugi put uzastopno finalista plej-ofa, a ove sezone može se pohvaliti trofejima Kupa Crne Gore i Superkupa ABA lige.

