Grdinić uručena medalja na prestižnoj britanskoj Kraljevskoj vojnoj akademiji

Podgorica, (MINA) – Potporučnici Vojske Crne Gore (VCG) Dijani Grdinić uručena je medalja povodom uspješno završenog oficirskog kursa na prestižnoj britanskoj Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Iz tog resora rekli su da je Grdinić dobila i nagradu za stranog studenta koji je ostvario najveći progres tokom školovanja.

Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse Ministarstva odbrane, Velibor Bakrač, rekao je da je to još jedan pokazatelj uspješne i sadržajne saradnje Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva (UK) u oblasti odbrane.

On je istakao da su školovanja i usavršavanja pripadnika VCG na kursevima i u obrazovnim ustanovama UK, od izuzetnog značaja za unapređenje ljudskih resursa i odbrambenih sposobnosti VCG.

Izaslanik za odbranu pri Britanskoj ambasadi, Entoni Kalunjato rekao je da Crna Gora predstavlja značajnog partnera kako za UK i tako i za NATO saveznike, posebno imajući u vidu rezultate dosadašnje saradnje, posvećenost i strateško opredjeljenje Crne Gore.

„Jedan od načina na koji UK pruža svoj doprinos istoj jeste omogućavanje školovanja na britanskim prestižnim vojnim akademijama“, rekao je Kalunjato.

On je rekao da je Akademija Sandhurst poznata po podučavanju vještina liderstva, i da njegov jednostavan moto glasi „Služim da bih bio lider“.

„Izuzetno je veliko interesovanje za unapređenje znanja, vještina i kompetencija na akademiji Sandhurst, pa se ova vojna ustanova smatra jednom od najkonkurentnijih i najprepoznatijih u ovoj oblasti“, kazao je Kalunjato.

U saopštenju Ministarstva navodi se da je Kraljevska vojna akademija Sandhurst (Royal Military Academy Sandhurst) prestižna akademija na kojoj se obučavaju oficiri britanske vojske.

Akademija, kako se dodaje, pruža specijalizovane programe obuka i međunarodnim polaznicima u trajanju od 44 sedmice.

