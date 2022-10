Glasanje prekinuto na tri biračka mjesta

Podgorica, (MINA) – Glasanje u opštini Šavnik prekinuto je na tri biračka mjesta, potvrđeno je agenciji MINA iz Opštinske izborne komisije.

Predsjednik OIK-a u tom gradu Dušan Radanović je precizirao da su zatvorena biračka mjesta broj jedan, 13 i 14 odnosno biralište u sali Skupštine Opštine Šavnik, školi u Bijeloj i Kruševicama.

“Glasanje je skroz prekinuto, OIK će sada donijeti odluku o tome”, kazao je Radanović.

U Šavniku se danas ponavlja glasanje na pet biračkih mjesta.

Građani na izborima mogu da biraju između tri koalicije, a pravo glasa ima 821 birač.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS