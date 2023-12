Formirati nacionalno tijelo za sprovođenje politika za sprečavanje nasilja nad ženama

Podgorica, (MINA) – Centar za ženska prava (CŽP) i Građanska inicijativa (GI) Posljednja kap zatražile su od Vlade da formira nacionalno tijelo za koordinaciju i sprovođenje politika i mjera za sprečavanje i borbu protiv svih vidova nasilja u porodici i nad ženama.

To je poručeno danas sa protesta “Bezbjednost: Pravo a ne privilegija” koju su te dvije nevladine organizacije (NVO) organizovale ispred Skupštine Crne Gore.

Oni su naveli da je povod protesta nedavna odluka Višeg suda u Podgorici, u predmetu ubistva Zimrite Nerde (27).

“Ali je uzrok ovakvog odgovora na nasilje nad ženama mnogo dublji – u pitanju je strukturna diskriminacija žena i manjak političke volje i spremnosti države da efikasno prevenira nasilje i osigura zaštitu žrtava, uprkos preuzetim međunarodnim obavezama”, smatraju u CŽP i GI Posljednja kap.

Oni su podsjetili da se danas navršava dvije godine i 89 dana od ubistva Šejle Bakije (19) i da sudski postupak protiv Ilira Đokaja još nije završen.

Navodi se i da do danas, nije utvrđena odgovornost predstavnika institucija koje su napravile propuste u tim i drugim slučajevima femicida.

“Ne želimo da živimo u društvu naučene bespomoćnosti institucija odgovornih za sprečavanje nasilja”, poručili su iz CŽP i GI Posljednja kap.

Oni zahtjevaju efikasan i proaktivan sistem koji će spriječiti nasilje i zaštititi žrtve.

Za to je, kako se dodaje, potrebna jasna politička volja posvećenost, koju očekuju od premijera Milojka Spajića i ostalih predstavnika Vlade Crne Gore.

CŽP i GI Posljednja kap su poručili neće odustati dok država ne uspostavi takav sistem.

Oni su zatražili od Spajić da sazove tematsku sjednicu na kojoj će predstaviti ključne manjkavosti postojećeg sistema sprečavanja i zaštite od nasilja i konkretne predloge za unapređenje stanja.

CŽP i GI Posljednja kap su zatražili od Vlade da uspostavi nacionalno tijelo za koordinaciju i sprovođenje politika i mjera za sprečavanje i borbu protiv svih vidova nasilja.

“Obuhvaćenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), koji će prava i najbolji interes žrtava smjestiti u središte svih mjera i koje ce se oslanjati na stručnost i iskustvo specialistickih ženskih nevladinih organizacija”, rekli su iz CŽP i GI Posljednja kap.

Oni su zatražili od Vlade da ojača nadležnost ranije uspostavljenog Operativnog tima za nasilje nad ženama i nasilje u porodici.

CŽP i GI Posljednja kap zatražili su od Vlade da osigura da se dovrši rad na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i krivičnog zakonodavstva i razmotri način da se ono dodatno unaprijedi mjerama protiv femicida, digitalnog nasilja i rodno zasnovanog govora mržnje.

“I da se integrišu preporuke GREVIO i ženskih NVO, i dostavi Skupštini na konačno usvajanje”, dodali su iz CŽP i GI Posljednja kap.

Oni su zatražili od Vlade i da osigura uslove za specijalizaciju službenika i formiranje stručnih timova u institucijama koje rade na sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Traži se i da Vlada osmisli i pokrene programe za reintegraciju žrtava nasilja, poput socijalnog stanovanja, programa za stručno osposobljavanje, zapošljavanje i servise za podršku i brigu o djeci u saradnji sa lokalnim samoupravama i specijalizovanim NVO.

CŽP i GI Posljednja kap su zatražili da Vlada obezbijedi odgovarajuće ljudske i finansijske resurse za sprovođenje svih mjera, politika i zakonodavstva usmjerenog na sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Oni su zatražili od Vlade i da osigura političku podršku i održivost specijalističkim ženskim NVO i odgovarajući sistem licenciranja servisa koji će im omogućiti nesmetan rad u skladu sa principima nezavisnosti, povjerljivosti i odgovornosti prema korisnicama.

Iz CŽP i GI Posljednja kap su tražili od Vlade i da osigura kontinuiranu superviziju slučajeva djelotvoran sistem odgovornosti unutar svih institucija koje su uključene u sistem borbe protiv nasilja.

CŽP i GI Posljednja kap traže od Vlade i da preduzme mjere za promociju načela rodne ravnopravnosti.

Oni su zatražili i da Vlada osigura da pružaoci medijskih usluga, uključujući internet glasila i druge elektronske platforme kao i društvene mreže, poštuju zabranu programskih sadržaja kojima se ističe i podržava govor mržnje i nasilje.

CŽP i GI Posljednja kap traže od Vlade i da demokratizuje rad policije kroz dugoročni strateški pristup uspostavianju “policije u zajednici”.

Takav pristup, prema njihovim riječima, mora biti zasnovan na poštovanju ljudskih prava, odgovornosti i saradnje policije sa društvenom zajednicom.

CŽP i GI Posljednja kap zatražili su da nadležne institucije izvrše reviziju svih izdatih dozvola za držanje oružja, kontrolu osoba koja imaju dozvole da drže oružje.

Oni su zatražili i da nadležne institucije izvrše pojačanu kontrolu točenja i prodaje maloljetnicima alkoholnih napitaka i drugih nedozvoljenih supstanci u ugostiteljskim objektima, marketima.

CŽP i GI Posljednja kap su zatražili i da nadležne institucije pojačaju kontrolu objekata igara na sreću shodno zakonu, naročito u pogledu zabrane za mlade od 18 godina da ulaze u te objekte.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS