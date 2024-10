EZ će preispitati odluku o obavezi smanjenja emisije GHG

Podgorica, (MINA) – Direktor Energetske zajednice (EZ) Artur Lorkovski obavijestio je ministra energetike Sašu Mujovića da će preispitati odluku Ministarskog savjeta EZ od 15. decembra 2022. godine, kojom su definisani nacionalni energetski i klimatski ciljevi Crne Gore do 2030, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Iz Ministarstva energetike su naveli da se po osnovu te odluke Crna Gora obavezala da udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj finalnoj potrošnji bude 50 odsto, a ukupna emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) 2.420 kt CO2eq.

Kako su rekli iz tog Vladinog resor, prvi kriterijum je ostvariv, dok redukcija emisije GHG sa aktelnih 3.307 kt CO2eq na zahtijevanih 2.420 kt CO2eq nije ostvariva do 2030. godine.

„Naime, da bi se dostiglo umanjenje od 27 odsto bilo bi potrebno ili značajno smanjiti nivo proizvodnje Termoelektrane (TE) Pljevlja, ili djelovati na sektor saobraćaja i zamijeniti u visokom procentu automobile elektromobilima (hibridnim vozilima)“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva energetike su naveli da su, uzimajući u obzir socio-ekonomski momenat u državi, obje opcije neprihvatljive.

Lorkovski je, kako su rekli iz tog resora, predložio da se odluka preispita i formira radna grupa koja bi definisala predlog za usvajanje, čime je pozitivno odgovorio na zahtjev koji je Mujović poslao 21. avgusta.

Iz Ministarstva su naveli da je Mujović, zajedno sa ekspertima angažovanim na izradi Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, utvrdio da jedino Crnoj Gori nije uračunato umanjenje emisija iz sektora LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry – smanjenje emisije CO2 usljed djelovanja šuma) pri donošenju odluke i definisanju ciljeva.

„Drugim riječima, za Crnu Goru važe znatno stroža pravila nego za ostale evropske zemlje“, kaže se u saopštenju.

Mujović je istakao da smatra da rade veliku stvar za Crnu Goru i da postavljaju realne ciljeve koje mogu ostvariti, a da se ne ugrozi nacionalna ekonomija, u prvom redu rad TE Pljevlja.

„Zahvaljujem Lorkovskom na podršci i smatram da smo na pravom putu da korigujemo svojevrsnu nepravdu učinjenu prema Crnoj Gori, a na koju je tada izostala reakcija od resorne ministarke Ane Novaković Đurović”, naveo je Mujović.

