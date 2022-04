Eskobar: Rat u Ukrajini se ne može preliti na BiH

Podgorica, (MINA) – Rat u Ukrajini ne može se preliti na Bosnu i Hercegovinu (BiH), ocijenio je specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar.

Eskobar je, na američko-hrvatskom forumu, kazao da ne misli da bi se ukrajinska kriza mogla prenijeti na hrvatsko susjedstvo, prenosi agencija MIA.

On je kazao da je rat u Ukrajini je podstakao države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji da pokažu proaktivnu solidarnost sa zapadnim vrijednostima, dodajući da je Srbija početkom marta osudila rusku invaziju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

“Srbija nije najteža tema za razgovor sa drugim susjednim zemljama, jer ta “titula” pripada BiH”, rekao je Eskobar.

On je ocijenio da BiH nema etnički problem, dodajući da je problem sa korupcijom najveći izazov na Zapadnom Balkanu.

Prema riječima Eskobara, ključno je uspostaviti funkcionalnu vlast u BiH koja će se boriti protiv korupcije, privući investicije i stvoriti uslove za mlade.

Kako je dodao, BiH je suverena država, pa ta politička volja mora da dolazi iznutra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS