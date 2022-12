Eskobar: Političke razlike ostaviti po strani

Podgorica, (MINA) – Sve partije moraju po strani da ostave političke razlike za dobrobit Crne Gore, poručio je specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar, navodeći da rješenje političke krize vidi u izboru sudija Ustavnog suda i vanrednim parlamentarnim izborima.

On je u intervju za Televiziju Crne Gore kazao da je za Crnu Goru najbitnije da izbjegne bilo koju vrstu ustavnih ili institucionalnih opasnosti.

Eskobar je rekao da je prije godinu, kada je počeo da obavlja funkciju, Crna Gora bila lider u pregovorima sa Evropskom unijom (EU).

“A sada imate situaciju da nema Vladu, Ustavni sud i imate predsjednika čiji se mandat završava uskoro. To je duboka institucionalna kriza, skoro pa kolaps”, ocijenio je Eskobar.

On rješenje političke krize vidi u izboru sudija Ustavnog suda, a nakon toga u vanrednim parlamentarnim izborima, koji bi vratili povjerenje građana, prenosi Portal RTCG.

“Sve političke partije moraju da ostave po strani političke razlike za dobrobit države. Ako imate dovoljan broj kvalifikovanih pravnika za kandidate za sudije Ustavnog suda, treba hitno da ih izaberu”, naveo je Eskobar.

On je kazao da Crna Gora, kao država kandidat za članstvo u EU, ima određene obaveze prema Uniji, i da je jedna od obaveza slušanje preporuka Venecijanske komisije (VK).

VK je, kako je dodao, dala pravno mišljenje.

“Ja ću vam dati političko mišljenje. Šta se onda dešava toj Vladi koja je formirana u skladu sa tim zakonom i sa svim odlukama koje bi donijela u skladu sa tim zakonom”, naveo je Eskobar.

On je, odgovarajući na pitanje kakvo će biti mišljenje Vašingtona o Vladi koja bi bila izabrana na osnovu izmijenjenog Zakonu o predsjedniku, kazao da je pitanje da li će građani Crne Gore prihvatiti formiranje nove Vlade bez izbora, poslije mišljenja VK.

On je naveo da Vašington treba da vidi kakva će biti ta vlada, šta će ona da radi i da li planira da sazove nove izbore.

Prema riječima Eskobara, njegova i posjete izaslanika Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva i drugih predstavnika međunarodne zajednice, jasan su signal da Crna Gora ima podršku međunarodne zajednice.

“Bilo bi bolje ako bi se akteri u Crnoj Gori sami dogovorili. SAD nijesu u poziciji da biraju vlade članica NATO-a, ali imamo određena očekivanja i mislim da su nas čuli”, naveo je Eskobar.

On je poručio da je Crnoj Gori neophodna funkcionalna Vlada.

Eskobar je, govoreći o Otvorenom Balkanu, kazao da smatra da odluku o pristupanju Crne Gore toj regionalnoj inicijativi treba da donesu crnogorski građani.

“Ta odluka je na ljudima u Crnoj Gori. Crna Gora treba da odluči, da li kroz referendum ili političare kojima daje mandat”, rekao je Eskobar.

On je poručio da je to samo jedna u nizu ekonomskih inicijativa koje spajaju region.

“Regionu su potrebne integracije, manje barijera za trgovinu između država u regionu i između regiona i EU “, kazao je Eskobar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS