EK očekuje vidljive rezultate u borbi protiv kriminala i korupcije

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) očekuje vidljive rezultate u oblasti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije kao ključnoj oblasti vladavine prava, rekao je šef jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu Evropske komisije za poširenje, Majkl Miler.

Kako je saopšteno iz Genralnog sekretarijata Vlade, Miler je na završnom sastanku ekspertske misije na temu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kazao da će misija dati važnu ocjenu o napretku Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

On je poručio da ohrabruju nadležne organe da ostvare dodatni napredak u toj ključnoj oblasti vladavine prava, uključujući i na osnovu preporuka koje budu rezultat ove ekspertske misije.

“Nastavićemo da pomažemo i podržavamo nadležne organe i očekujemo da vidimo vidljive rezultate koji će omogućiti Crnoj Gori da napreduje na putu ka EU”, dodao je Miler.

Šefovi radnih grupa za pregovaračka poglavlja 23 i 24, Bojan Božović i Majda Adžović, istakli su da će se sve preporuke detaljno analizirati.

Oni su naveli da su predstavnici institucija svjesni da je najveći broj nedostataka na koje su eksperti ukazali nešto čega su i sami svjesni i da će raditi na tome da iste budu adresirane u što je moguće skorijem roku.

“Završnim sastankom okončana je misija EK na temu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije koja će omogućiti sveobuhvatnu procjenu dosadašnjeg napretka Crne Gore u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je misija od posebnog značaja u kontekstu pregovora o pristupanju Crne Gore EU u poglavlju 23 – pravosuđe i temeljna prava i poglavlju 24 – pravda, sloboda i bezbjednost.

“U okviru misije, nezavisni eksperti iz Belgije, Njemačke, Italije i Austrije imali su priliku da razmijene mišljenja s predstavnicima Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, sudstva i Državnog tužilaštva”, kaže se u saopštenju.

Zatvarajući misiju, državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova, Aleksandar Mašković rekao je da je uvjeren da će misija značajno doprinijeti unapređenju stanja i otklanjanju uočenih nedostataka u funkcionisanju sistema na polju vladavine prava.

„Izvještaj eksperata s predmetne misije za Crnu Goru ima naročitu važnost, imajući u vidu značaj teme koju ona tretira u kontekstu sveukupnih reformskih aktivnosti u oblasti vladavine prava, kao ključnom elementu procesa pristupnih pregovora Crne Gore s EU“, kazao je Mašković.

On je istakao da predmetna misija utiče i na procjenu napretka na planu pojedinih privremenih mjerila u okviru poglavlja 23 i 24, pogotovo onih koja obuhvataju unapređenje bilansa rezultata na polju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Mašković je rekao da je optimista da će se Crna Gora, kroz realizaciju konkretnih preporuka nezavisnih eksperata, približiti dobijanju završnih mjerila i finalnoj fazi pregovora u domenu vladavine prava.

