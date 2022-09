Đurović ostavkom da odblokira potpisani sporazum

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora očekuje da predsjednica Skupštine Danijela Đurović podnese ostavku i time odblokira primjenu sporazuma potpisanog u petak, saopšteno je iz te partije.

Predstavnici partija koje su pobijedile na izborima 2020. godine u petak su potpisali sporazum kojim se predviđa formiranje nove vlade.

Poslanica Demokrata Zdenka Popović kazala da je da očekuje da Đurović nastavi sjednicu Skupštine.

“I da na samoj sjednici podnese ostavku i odblokira primjenu juče potpisanog sporazuma”, rekla je Popović.

Ona je kazala da trenutno potpisnici sporazuma imaju 40 poslanika.

“Četrdeset prvi poslanik je poslanica Danijela Đurović koja se još uvijek nalazi u Sporazumnom odnosu sa Demokratskom partijom socijalista”, rekla je Popović.

Ona je kazala da Demokrate očekuju od onih koji su sazvali jučerašnji sastanak da obezbijede deblokadu sporazuma na način što će pozvati Đurović da podnese ostavku.

“Vjerujem da jedna fotelja neće blokirati potpisani sporazum”, rekla je Popović.

