Đurović: Crna Gora kredibilni partner UN

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će uvijek biti kredibilni partner Ujedinjenih nacija (UN) koja koja će težiti ostvarenju zajedničkog cilja da svijet bude mirniji, pravedniji i bezbjedniji za sve ljude koji u njemu žive, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je, povodom 24. oktobra, Dana UN, uputila čestitku generalnom sekretaru Antoniju Guterešu i rezidentnom koordinatoru UN-a u Crnoj Gori Peteru Lundbergu.

“Na današnji dan slavimo 77. godišnjicu osnivanja UN, krovne organizacije koja je okupila 193 države u zalaganju za bolji svijet, u kome će vladati mir, tolerancija, solidarnost i razumijevanje”, kazala je Đurović.

Kako je navela, nakon teškog perioda zdravstvene krize, koja je ostavila razorne posljedice u gotovo svim zemljama, suočeni smo sa ratnom i ekonomskom krizom, koje prijete da ugroze stabilnost i sigurnost velikog broja stanovnika naše planete.

“Zahvaljujući naporima UN, sigurna sam da ćemo uspjeti da iz ove situacije izađemo sa što manje negativnih posljedica, da ćemo moći da se posvetimo ostvarivanju ključnih ciljeva i vrijednosti koje smo prihvatili učlanjenjem u UN”, rekla je Đurović.

To su, kako je navela, održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, promovisanje ljudskih prava, jačanje društvenog i ekonomskog razvoja, zaštita životne sredine, pružanje humanitarne pomoći u slučajevima gladi, prirodnih katastrofa i oružanih sukoba.

“Crna Gora će nastaviti da radi na izgradnji multietničke demokratije, suživota i tolerancije, vrijednostima koje su utkane u same temelje naše države, a koje su kompatibilne sa osnovnim principima Povelje UN”, poručila je Đurović.

