Đukanović: Nastaviti sa reformama kako bi nakon izbora preuzeli stožer državne politike

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) mora da nastavi sa reformama kako bi naredne godine nakon izbora preuzela stožer državne politike, kazao je lider te stranke Milo Đukanović.

Đukanović je, na obilježavanju dana partije, kazao da je 31 godina iza DPS-a gotovo bez izuzetka vrijeme uspjeha politike te stranke.

To je, kako je naveo Đukanović, politika koja je ranih ’90-tih sačuvala mir, koja je učvrstila stabilnost i unapređivala međunacionalne i međuvjerske odnose, uspostavila ekonomsku održivost, trasirala nacionalne interese i njenu viziju razvoja.

“Politika koja je Crnu Goru dovela do obnove nezavisnosti i koja je Crnoj Gori obezbijedila realizaciju krupnih investicija u saobraćajnoj, turističkoj i energetskog infrastrukturi”, rekao je on.

Đukanović je rekao da je 30. avgusta 2020. godine DPS dočekao nova iskušenja.

“I DPS i građanska i evropska Crna Gora. Jasno znajući svoju ulogu u savremenoj Crnoj Gori ta iskušenja smo prepoznali kao novu šansu. Šansu da se zrelo suočimo sa svojim slabostima”, rekao je on.

Gotovo je neminovno, kako je rekao Đukanović, da se nakon 30 godina vršenja vlasti iskažu slabosti.

“Nakon detekcije potrebno im je odgovorno pristupiti i odlučno ih eliminisati. Zato smo se upustili u proces reformi”, kazao je on.

U tom procesu, DPS je, kako je dodao Đukanović, pokazao da ima kapacitet da slabosti otklanja i unapređuje kvalitet politike.

“Ipak, nije to bilo najteže iskušenje. Najteže je bilo kako odbraniti Crnu Goru od nacionalističkih nasrtaja poslije 30. avgusta 2020. godine. Svi ideolozi i akteri velikodržavnog nacionalizma na Balkanu su naš poraz razumjeli kao otvorena vrata za promociju retrogradne politike, i kao okidač za ponovni pokušaj aneksije Crne Gore”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, krupno iskušenje je bilo suočiti se sa tom političkom, medijskom i finansijskom ofanzivom na Crnu Goru.

“To je bila najteža ofanziva u savremenoj Crnoj Gori. Iskušenje je bilo toliko veće što se trebalo nositi sa njim iz posve nove perspektive – iz perspektive opozicionog djelovanja”, naveo je on.

Đukanović je rekao da je Crna Gora ipak ostala na matičnom toku razvoja, sačuvala nezavisnost, učvrstila međunarodni i međunacionalni sklad i dobre odnose sa susjedima.

“Sačuvala NATO poziciju i lidersku poziciju u pregovorima sa EU”, dodao je on.

Đukanović je rekao da nije Crna Gora to sačuvala zato što nije bila napadnuta.

“Ostala je Crna Gora na tom kolosjeku zahvaljući državno odgovornoj opoziciji koju je predvodio DPS i ostala je na tom kolosjeku zahvaljujući probuđenim patriotsko-građanskom aktivizmu. Zbog toga imamo razloga biti ponosni ne samo na period kada smo vršili vlast nego i na ono što smo uradili u prethodne dvije godine”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, manjinska vlada predstavlja prelazno rješenje do parlamentarnih izbora koji će se održati naredne godine.

“Siguran sam da se Crna Gora nalazi u boljem stanju nego prije nekoliko mjeseci. Veoma je važno da imamo kontrolne mehanizme, imamo pouzdane partnere koji su konstituenti vlade i koji će voditi računa o ključnim nacionalnim interesima Crne Gore”, rekao je on.

Đukanović je rekao da “ne smijemo misliti da smo posao završili, ključni izazovi su tek pred nama”.

“Moramo pokazati da smo spremni da nastavimo sa reformama, da radimo na daljem unapređivanju našeg rata kako bismo naredne godine nakon izbora preuzeli stožer državne politike”, poručio je Đukanović.

