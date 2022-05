Đukanović: Albanija izgubila posvećenog i odgovornog političara

Podgorica, (MINA) – Preranim odlaskom bivšeg albanskog predsjednika Bujara Nišanija, Albanija je izgubila posvećenog i odgovornog političara, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je uputio telegram saučešća predsjedniku Albanije Iliru Meti povodom smrti bivšeg predsjednika te države Bujara Nišanija.

“U telegramu se navodi da je njegovim preranim odlaskom Albanija izgubila posvećenog i odgovornog političara koji je istinski podržavao evropsku budućnost zemlje”, navodi se u telegramu.

Đukanović je u telegramu naveo da će se Crna Gora sa pijetetom sjećati Nišanija kao prijatelja i dobrog susjeda.

