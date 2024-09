DPS: Spajić da objasni ko je nastavnike i đake poslao Vučiću

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je premijera Milojka Spajića da saopšti po kom kriterijumu su birani nastavnici i učenici crnogorskih škola koji su prisustvovali prijemu kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vučić je, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, organizovao prijem za učenike i nastavnike osnovnih škola i predsjednike opština iz Crne Gore i Republike Srpske (RS) i poručio im da je „Srbija njihova kuća“.

“Pozivamo Spajića da crnogorskoj javnosti predoči po kojem kriterijumu su se birali nastavnici i učenici crnogorskih škola kako bi, politički izabranim predsjednicima opština, koji ne priznaju državu Crnu Goru i njene simbole, pravili društvo na smotri u organizaciji Vučića”, kazali su iz DPS-a.

Kako su naveli, Spajić je dužan da odgovori ko stoji iza tog institucionalnog skandala i izrugivanja crnogorskog školstva.

„Crna Gora je kuća svih njenih građana, u čijim školama se nikad nije zapošljavalo prema nacionalnoj pripadnosti, niti su se učenici nacionalno i vjerski izjašnjavali“, kazali zu iz DPS-a.

Zto je, kako su naglasili, Spajić dužan da objasni ko je, kada i kako birao “delegaciju” koja je učestvovala u političkom mentorisanju sa strane, svjesnom ruganju Crnoj Gori kao građanskoj državi.

„I u namjeri da se regionalnoj javnosti poruči da je Crna Gora duboko zagazila u proces etnofederalizacije, pod mentorstvom Beograda, iz čije se glave i formirala vlada naroda u Crnoj Gori, kako bi se društvu i državi nanijela trajna šteta“, dodaje se u saopštenju DPS-a.

Iz te partije su kazali da je to direktna odgovornost Spajića, ministarke prosvjete, nauke i inovacija Anđele Jakšić Stojanović i ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića.

„Od kojih očekujemo da javnosti daju objašnjenje ko se poigrava crnogorskim obrazovnim sistemom i iz njega regrutuje nastavno osoblje i učenike koji služe kao dekor predsjedniku Srbije, za njegove nacionalističke tirade“, poručili su iz DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS