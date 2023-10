DPS: Dešavanja u SO Andrijevica koordinisana akcija Vlade, policije i tužilaštva

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine opštine (SO) Andrijevica, na kojoj je trebalo da bude razmatrana inicijativa za smjenu predsjednika opštine Željka Ćulafića, ni danas nije održana, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS) navodeći da je to koordinisana akcija Vlade, policije i tužilaštva.

Kako su kazali iz andrijevačkog DPS-a, sedmo po redu onemogućavanje da se održi sjednica SO nije ništa drugo do izrugivanje svim pozitivno-pravnim normama Crne Gore i njenim institucijama sistema.

“Od onih koji su perfidnim zloupotrebama lokalnu vlast u potpunosti podredili sopstvenim interesima”, dodaje se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da, pored činjenice da ne poštuju zakone, demokratske principe i generalno načela vladavine prava, “kabadahijsku vlast” ne interesuje ni normalno funkcionisanje lokalne zajednice, niti građani Andrijevice.

“Osim toga, upravo na slučaju naše opštine crnogorska javnost uvidjela je eklatantan primjer nefunkcionisanja sistema i generalno državnog aparata”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su podsjetili da su se mjesecima obraćali Vladi, ministarstvima unutrašnjih poslova i javne uprave, Upravi policije, Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, pisali krivične prijave i ukazivali na opstrukcije, ali su, kako su naveli, od njih dobili “samo ignorisanje i samoproglašavanje nenedležnim”.

“Zbog toga možemo da konstatujemo da je sve navedeno bila klasična koordinisana akcija svih navedenih sa ciljem da se unizi SO Andrijevica ali i nastavi sa procesom devastacije crnogorskih institucija”, kaže se u saopštenju DPS-a.

U toj partiji, kako su kazali, strahuju da će takvo ćutanje i nečinjenje nadležnih državnih organa proizvesti dalje dalekosežne posljedice.

“I da, po uzoru na andrijevački primjer, od kabadahijskih družina možemo očekivati slične scenarije i u drugim sredinama, ali i u crnogorskom parlamentu”, dodaje se u saopštenju.

