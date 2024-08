Deponovanje komunalnog otpada u Nikšiću po propisima

Podgorica, (MINA) – Opština Nikšić i preduzeće Komunalno, prilikom deponovanja komunalnog otpada u halama koje su zakupljene za potrebe opremanja transfer stanice, postupaju u skladu sa rješenjem i zakonskom legislativom, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Iz Ministarstva su kazali da su predstavnici tog resora i Agencije obišli hale u industrijskoj zoni u Nikšiću koje trenutno služe kao pretovarna stanica u sklopu priprema za formiranje transfer stanice.

“Nakon terenske posjete jasno da se radi o neutemeljenim i zlonamjernim tvrdnjama”, rekli su iz Ministarstva.

Kako su istakli, Opština Nikšić i Komunalno u potpunosti postupaju u skladu sa rješenjem i realizuju naložene mjere u skladu sa zakonskom legislativom.

“Pretovar komunalnog otpada u kamione većeg kapaciteta i njihovo odvoženje na Deponiju Podgorica se vrši kako je propisano, što će biti i potkrijepljeno evidencionim listovima sa lica mjesta”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naglasili da će, zajedno sa Agencijom, nastaviti da podržava Opštinu Nikšić u cilju uspostavljanja Centra za upravljanje otpadom, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Državnim planom.

“Nećemo dozvoliti zloupotrebu i dezinformisanje javnosti, kao ni neosnovane pritiske na nadležne institucije”, poručili su iz Ministarstva.

Oni su pozvali građane Nikšića da doprinesu uspostavljanju održivog sistema upravljanja otpadom, kao i ostvarivanju ciljeva reciklaže i smanjenju količine otpada koji se generiše u domaćinstvima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS