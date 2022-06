Demokrate: Udaren pečat na koalicioni sporazum DF, DPS, URA i SNP

Podgorica, (MINA) – Imenovanje visokog funkcionera Demokratskog fronta (DF) Milutina Đukanovića za člana Odbora direktora Elektroprivrede nije ništa do udaranje pečata na koalicioni sporazum DF sa Demokratskom partijom socijalista, Građanskim pokretom URA i Socijalističkom narodnom partijom, smatraju u Demokratama.

Kako su saopštile Demokrate, nemušta reakcija DF-a na obaranje 42. Vlade i prekrajanje pobjedničke većine od 30. avgusta 2020. godine, a nakon toga anesteziranje javnog mnjenja u susret i nakon formiranja 43. Vlade, samo su dio dogovora ili saučesništvo u svemu pomenutom.

“Stara ljubav zaborava nema, a funkcije su iznad svega – sad to svako jasno vidi”, kaže se u saopštenju.

Iz Demokratske Crne Gore kazali su da smijeniti članove Odbora direktora kojima danas, kako su rekli, izabrani po svom znanju i sposobnostima ne mogu da se primaknu ni na kilometar, a izabrati sve politički podobne kadrove upitnih biografija, uz optužbe za prouzrokovanje štete subjektima u kojima su radili i građanima, znači samo jedno.

“Po dubini, širini i visini ugurati bilo koga ko je predstavnik onih grupacija koje su prihvatili da izdaju, a revanširati se znanim i obrazovanim ljudima i onima koji nisu bili spremni da svoj obraz bace pod noge”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da zato ne čudi i vijest da je Marko Perunović, kadar DF-a, imenovan za savjetnika Vladimira Jokovića.

“Činjenica je da su njemu potrebni savjetnici, uvijek je tako i bilo, ali imajući i vidu koliko su se žalili da ih nema u vlasti i da za njih mjesta nije bilo, kako dođoše baš do kadra DF-a živo nas interesuje”, kaže se u saopštenju.

Sve izjave perjanica te političke grupacije, kako su kazale Demokrate, “iako su nama odavno jasne”, sada dobijaju svoj puni smisao.

“Svima je sada očigledno zašto je “Memorandum čaj od nane” i zašto je “(Vladimir) Joković čovjek koji sigurno neće izdati””, navodi se u saopštenju.

