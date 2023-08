Demokrate: Dokazaćemo na sudu da je Krstović protivpravno smijenjen

Podgorica, (MINA) – Odluka bivšeg Demokratskog fronta (DF) o smjeni predsjednika Opštine Zeta Luke Krstovića je protivpravna, bez bilo kakvog uporišta u poslovniku, zakonu i Ustavu, kazali su iz Demokratske Crne Gore dodajući da će to dokazati pred sudom.

Kako se navodi, ta odluka potvrđuje svu destruktivnost, nestabilnost i nedostatak bilo kakve vizije kojim, kako su rekli iz Demokrata, nažalost zbog svega par pojedinaca u vrhu i njihovih kontinuirano pogrešnih odluka bivši DF ide u samoizolaciju i političku marginalizaciju.

“Žao nam je zbog takvog pristupa i izbora, jer znamo da u tim strukturama postoji veliki broj ljudi koji su naše uvažene komšije i prijatelji, ali nedoraslost i djetinjasti način vođenja politike malog broja onih koji nažalost dominantno odlučuju guraju ih iz greške u grešku”, kaže se u saopštenju.

Iz Demokrata su kazali da bivši DF nema većinu u Skupštini opštini Zeta na bazi izbornih rezultata i demokratskih principa.

“Već je danas potvrdio ono što smo sumnjali već mjesecima da su vrbovali jednog odbornika da glasa za smjenu nosioca liste na kojoj je bio i zahvaljući kojoj je dobio mandat”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je to slučaj bez presedana u crnogorskoj politici.

“O stepenu moralnosti takvog čina nećemo trošiti riječi, jer će sigurno takav slučaj zauzeti posebno mjesto u istoriji crnogorske politike”, navodi se u saopštenju.

Iz Demokratske Crne Gore rekli su da je današnja odluka bivšeg DF-a u Zeti izazvala sa punim pravom veliki revolt funkcionera, članova i odbornika Demokrata širom države.

Oni su zamolili funkcionere i odbornike za suzdržanost, a ne bilo kakvu ishitrenost.

“Jer kao i mnogo puta do sada brzo će doći dan za ispravljanje nepravdi i političku naplatu računa”, kaže se u saopštenju.

