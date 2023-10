Đeljošaj: Do ponedjeljka odluka o učešću u novoj vladi

Podgorica, (MINA) – Albanski forum će do ponedjeljka odlučiti da li će biti dio nove vlade, poručio je nosilac liste te koalicije Nik Đeljošaj.

On je kazao da će predloženi nacrt sporazuma u narednim danima biti analiziran i proslijeđen organima tog političkog subjekta na odlučivanje.

Đeljošaj je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da je Albanski forum manjinska politička organizacija i da se matematički vlada može formirati i bez njih.

„Pokret Evropa sad i Demokratska Crna Gora su adrese koje će preuzeti odgovornost za komunikaciju sa našim međunarodnim partnerima“, kazao je Đeljošaj.

On je rekao da Vlada sprovodi unutrašnju i spoljnu politiku.

“Možemo biti dio Vlade ako i samo ako ta Vlada osuđuje rusku agresiju i zalaže se za prava Ukrajine, podržava sankcije Evropske unije protiv Rusije, štiti prava manjina i poštuje suverenitet susjednih zemalja koje je priznala država Crna Gora. Konačno, do ponedjeljka ćemo donijeti odluku o učešću u novoj Vladi”, poručio je Đeljošaj.

