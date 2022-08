Damjanović: Isplata plata i penzija nije ugrožena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Redovna isplata penzija, plata i drugih zakonskih prinadležnosti, nije ugrožena ali u državnoj kasi nedostaje 350 miliona EUR, rekao je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Damjanović je, gostujući u Dnevniku Televizije Crne Gore, rekao da se sve obaveze sprovode u skladu sa zakonom, i da je Vlada odlučna da tako i ostane.

Prema riječima Damjanovića, sve je to teže u uslovima političke nestabilnosti, ali se može očekivati da će doći i do povećanja penzija, tokom usklađivanja u oktobru.

Kako prenosi portal RTCG, Damjanović je naveo da će budžetu faliti 350 miliona EUR da bi bio redovno servisiran, uz 150 miliona EUR depozita i oko sto miliona EUR koji nijesu planirani, jer su ranije planirani prihodi koji nijesu zakonski utemeljeni.

“To je rezultat neogodvorne politike u određenom ranijem periodu”, kazao Damjanović.

On je podsjetio da je danas na sjednici Vlade produženo umanjenje akcize na gorivo, dodajući da je, samo po tom osnovu, budžet kraći za oko 20 miliona EUR.

Prema ocjeni Damjanovića, to predstavlja dokaz da Vlada brine o standardu građana i da postupa odgovorno u vremenu krize.

“Rebalans će biti utvrđen na Vladi 1. ili 8. septembra i proslijeđen parlamentu. Vjerujem da će na varendnoj sjednici 20. ili 25. septembra biti izglasan”, najavio je Damjanović.

On je dodao da će taj posao ostvariti Vlada u tehničkom mandatu.

Govoreći o isplatama za novorođenčad, Damjanović je naveo da to rješenje nije bilo zakonom utemeljeno, kao i da je neko je u ranijoj administraciji htio da to populistički sprovede.

“Radi se sada na tome i nadam se da ćemo dobiti zakonske izmjene, da bi se omogućilo da se, u dijelu servisiranja potreba novorođenčadi, uradi koliko je moguće. Neko je u ranijem periodu slagao roditelje, ali ministarstvo radi i stvoriće zakonske pretpostavke da se se ispune realne potrebe građana”, saopštio je Damjanović.

On je rekao i da ide neizvjesna zima, posebno u pogledu cijena energenata, ali da Vlada postupa maksimnalno odgovorno.

Komentarišući prihode od turizma, on je rekao da je u Crnoj Gori zabilježeno povećanje prihoda u odnosu na 2019. godinu.

“Ti prihodi kompezuju 50 miliona EUR lažnih prihoda koje je ranija adminstracija planirala a koji njesu postojali u budžetu”, naveo je Damjanović.

On je kazao da su dešavanja u Željezari posljedica privatizacije prije desetak godina, dodajući da Vlada pokušava da posreduje kod drugih zainteresovanih kupaca.

On je naveo da je Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) zainteresovana imovinu, kao i da su u toku pregovori turskom firmom.

“Vjerujemo da je namjera da se ne prekida staž radnicima i da se servisiraju u jednom dijelu zarade. Daćemo podršku da se taj problem riješi”, poručio je Damjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS