Brajović: Borićemo se da nesposobna struktura ode sa vlasti u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Crnogorska evropska partija (CEP) saopštila je da će se dostojno boriti da sa vlasti u Podgorici ode, kako su naveli iz te stranke, karikaturalna politička i nesposobna struktura.

Potpredsjednica CEP-a Aleksandra Saška Brajović ocijenila je da su Crnogorci i Crnogorke danas najugroženija nacija u Crnoj Gori.

Ona je kazala da Crnogorcima prijeti opasnost da postanu drugi evropski Hazari, da ih asimiliju i mirdnodopski pokore.

„Hoće da nam otmu drzavu, naciju, jezik, da nam nametnu kao svoju tuđu crkvu, koja je uzurpirala naše kulturno-civilizacijsko nasljeđe, sakralnu i drugu istoriju, hoće da naprave od Crne Gore privremenu tvorevinu, da nas aposrbuju, progone Crnogorke i Crnogorce, nad nama vrše svojevrsni aparthejd u 21. vijeku“, navela je Brajović.

Ona je rekla da su sve to činjenice.

„To nam zločesto, a podmuklo rade i tome mi kategorički i jasno, pošteno, velimo u znak otpora, kao i vazda – no pasaran“, kaže se u saopštenju.

Brajović je kazala da to neće moći i neće proći „dok je živih Crnogorki dičnih i samosvjesnih i odanih Crnogoraca“.

„Mi branimo Ustav i zakone Crne Gore i nijesmo voljni prihvatiti diskriminaciju i oblandirano ropstvo koje nam se nameće“, navodi se u saopštenju.

Brajović je istakla da je CEP odana Crnoj Gori i da su tu za odbranu države, kao i uvijek.

„Legalno i legitimno i kao opoziciona partija“, dodala je Brajović.

CEP će se, kako je kazala, dostojno boriti da se smijeni „nepočinska“ vlast na izborima u Crnoj Gori.

„I da karikaturalna politička i nesposobna struktura ode sa vlasti u Podgorici“, navela je Brajović.

Ona je poručila da se za to časno i temeljno zalažu, kao izvorni crnogorski suverenisti i suverenistkinje, „vazda na oltaru vjernosti Crnoj Gori, crnogorskom identitetu i Ustavu“.

„Zato je, da ne bismo loše gorim mijenjali, potrebno podržati CEP na izborima, jer mi smo vazda bili dosljedni Crnoj Gori, nikad trgovinski nastrojeni, no principijelni i ideološki i biografski čisti, nikad skloni trulim kompromisima“, kazala je Brajović.

