Belgija podržava pristupanje Crne Gore EU

Podgorica, (MINA) – Belgija snažno podržava pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU), saopšteno je na bilateralnim konsultacijama ministarstava vanjskih poslova dvije države, u Briselu.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP), delegacije su predvodili državni sekretar tog Vladinog resora Robert Markić i generalni direktor za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Belgije Jeroen Koreman.

Navodi se da je na sastanku ocijenjeno da su odnosi Crne Gore i Belgije tradicionalno prijateljski i da se u kontinuitetu nadograđuju kroz dinamičan politički dijalog na visokom i najvišem nivou, kao i kroz konstruktivnu saradnju i strateško partnerstvo u okviru NATO-a.

Markić je zahvalio na podršci koju Belgija pruža Crnoj Gori od početka reformskih, integracionih procesa.

On je rekao da je Crna Gora bila prva država regiona koja je dobila status kandidata tokom belgijskog predsjedavanja 2010. godine.

Markić je kazao da se, u susret belgijskom predsjedavanju Savjetom EU u prvoj polovini naredne godine, nada da će se politika proširenja naći visoko među prirotetima predsjedavanja.

Kako je naveo, Belgija će imati priliku da prioritete koje smatra suštinskim stavi u središte evropskih diskusija.

“Uvjereni smo da će vođena prethodnim iskustvom i činjenicom da je jedan od osnivača EU, obezbijediti kontinuitet agende Unije i saradnje među državama članicama, ali i dati dodatni impuls pregovaračkom procesu sa zemljama kandidatima“, kazao je Markić.

On je ukazao na odgovornost koja proilizilazi iz uloge predsjedavajućeg, u kontekstu suočavanja sa brojnim krizama i izazovima u Evropi i na globalnom planu.

Markić je ocijenio da postoji značajan prostor za intenziviranje ekonomske saradnje.

„Crna Gora je država izuzetnih investicionih potencijala, naročitio u sektorima energetike, turizma, infrastrukturnih projekata, informacionih tehnologija, poljoprivrede“, rekao je Markić.

Tome, kako je naveo, doprinose i susreti privrednika, što je potvrđeno i tokom prošlogodišnje posjete crnogorske poslovne delegacije Belgiji.

Markić je naglasio da očekuje da taj vid saradnje bude nastavljen.

“Belgijska strana je potvrdila da snažno podržava pristupanje Crne Gore u EU, uz prethodno

ispunjenje neophodnih uslova i kriterijuma za punopravno članstvo”, navodi se u saopštenju MVP-a.

Koreman je pozdravio usaglašenost Crne Gore sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i vanjskopolitički kurs koji vodi ka članstvu u EU i daljoj afirmaciji članstva u NATO.

On je kazao da je Belgija zainteresovana i spremna za dalje intenziviranje kontakata sa Crnom Gorim, unapređenje ekonomske, ali i saradnje u drugim oblastima od obostranog interesa.

Na konsultacijama je istaknuto da je potrebno jačanje administrativnih kapaciteta radi ispunjavanja obaveza iz evropske agende, a ponovljena je spremnost Belgije da nastavi da pruža ekspertsku podršku Crnoj Gori.

“Tokom konsultacija je ukazano i na konstruktivnu saradnju koju Crna Gora i Belgija ostvaruju u multilateralnim okvirima i na značaj redovnog održavanja susreta na nivou ministarstava vanjskih poslova”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se tim susretima u kontunuitetu razvija dijalog i daje podsticaj daljem dinamičnom razvoju sveukupnih bilateralnih odnosa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS