Bečić: Crna Gora će biti pravna država poštenih ljudi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će biti pravna država poštenih ljudi, poručio je nosilac kolacione liste “Hrabro se broji!” i lider Demokrata, Aleksa Bečić.

Kako je saopšteno iz Demokratske Crne Gore, Bečić je, na konvenciji u Beranama, rekao da će u budućem periodu narod sve više brojati, a mafija odbrojavati dane na slobodi.

“Narod će u budućnosti sve više brojati, a mafija može samo da pamti, jer oni će moći da broje samo zatvorske dane u Spužu i u novom zatvoru u Mojkovcu. Ovo će biti pravna država poštenih ljudi. Idemo zajedno do Evropske unije”, kazao je Bečić.

On je rekao da Berane ima geografski položaj koji mu omogućava da bude centar funkcionalnog povezivanja manjih i obodnih opština sjeveroistoka Crne Gore, pogotovo njihove poljoprivredne proizvodnje i turističkih ponuda.

“Pomoći ćemo lokalnim vlastima Berana da tu ulogu prirodnog središta ove sub-regije hrabro preuzmu u skladu sa evropskim iskustvima od razvijenih zemalja”, zaključio je Bečić.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović istakao je da je među razvojnim projektima za Berane najvažniji onaj koji se odnosi na nastavak izgradnje air parka.

Abazović je najavio da će Ciglana u Beranama ponovo zaživjeti.

“Svaki projekat koji je otpočet biće završen. Generisanje novih radnih mjesta preduslov je za ostanak u Beranama. Sve ovo bilo bi nemoguće raditi u uslovima u kojima je Crnom Gorom vladala mafija”, rekao je Abazović.

On je kazao da je izgradnja autoputa prema Srbiji velika je razvojna šansa za Berane, kao i izgradnja tunela Lubnice.

Abazović je istakao da mu predstavlja veliko zadovoljstvo što mu je pripala, kako je naveo, istorijska uloga da potpiše Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

“Ne postoji ta vlada koju bih štitio, ako se ne bi zasnivala na principima koje podržavam, tako da mi uopšte nije krivo što je vlast pala nakon potpisivanja Temeljnog ugovora”, kazao je Abazović.

On je poručio da svi treba da imaju jednaka prava i da žive u blagostanju.

“Naša koalicija je donijela prvu hrabru odluku, a to je da se ujedinimo, a sljedeća će biti da dogovorimo 44. vladu koja će voditi Crnu Goru putem prosperiteta“, rekao je Abazović.

