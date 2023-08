ASK: Dopisi premijera i ministara nemaju pravne posljedice

Podgorica, (MINA) – Dopisi premijera Dritana Abazovića i određenog broja ministara kojima obavještavaju Agenciju o sprečavanju korupcije (ASK) o radnjima koje će preduzeti, nemaju pravne posljedice u smislu vođenja postupaka radi utvrđivanja nespojivih funkcija, saopštili su iz Agencije.

Oni su kazali da se ostavka na jednu od javnih funkcija podnosi instituciji, odnosno organu koji imenuje, bira ili postavlja javnog funkcionera, ili na drugi način ako je to predviđeno posebnim zakonom.

Iz ASK-a su rekli da oni imaju nadležnost da utvrde nespojivost javnih funkcija i da pokrenu postupak protiv javnih funkcionera koji obavljaju dvije ili više nespojivih javnih funkcija.

“Nije u nadležnosti Agencije da bilo kom javnom funkcioneru utvrdi prestanak javne funkcije, niti bilo koji javni funkcioner ima obavezu da Agenciji podnese ostavku na bilo koju od funkcija”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Agencija mora biti obavještena o podnošenju ostavke ili od organa vlasti u kome javni funkcioner obavlja funkciju ili od samog javnog funkcionera.

Iz Agencije su rekli da na osnovu Zakona o sprečavanju korupcije, ASK pred nadležnim prekršajnim sudovima pokreće prekršajne postupke protiv javnih funkcionera koji vrše nespojive funkcije.

Oni su naveli da Prekršajni sud u prekršajnom postupku utvrđuje da li je došlo do kršenja zakonskih odredbi i može da izrekne sankciju od 500 do dvije hiljade EUR.

“Napominjemo da dopisi premijera i određenog broja ministara 43. Vlade Crne Gore kojima obavještavaju Agenciju o radnjima koje će preduzeti, nemaju pravne posljedice u smislu vođenja postupaka radi utvrđivanja nespojivih funkcija”, kaže se u saopštenju.

Iz ASK-a su ponovili da je nužno donijeti zakone o Vladi i Skupštini, koji bi pravnu situaciju u vezi sa ministrima i poslanicima sa dvije nespojive javne funkcije regulisali na prikladniji način nego što je to sada.

Oni su zamolili medije da informacije koje dobijaju od Agencije prenose vjerno, u duhu novinarskog kodeksa, i ne stavljaju ih u pogrešan kontekst, kako bi zajedno služili javnom interesu u javnom informisanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS