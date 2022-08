Akademije iz tri države razvijaju platformu za prepoznavanja lica

Sofija, (MINA) – Četiri policijske i pomorske akademije iz Rumunije, Bugarske i Češke zajednički razvijaju elektronsku platformu za prepoznavanje lica i identifikaciju, saopšteno je Pomorske akademije Nikola Vaptsarov (NVNA) u Varni.

Kako prenosi Bugarska novinska agencija BTA, uz NVNA, u projektu učestvuju rumunska Policijska akademija iz Kluž-Napoka, češka Policijska škola u Holišovu, Pomorska akademija u Konstanci i jedna IT kompanija.

Sredstva za sprovođenje projekta od oko 200 hiljada EUR obezbijeđena su u okviru programa Erasmus plus.

Kako je pojašnjeno, platforma za prepoznavanje lica koristiće se prilikom upisa na akademije i razgovora s kandidatima na daljinu.

Buduće nadogradnje platforme omogućiće sprovođenje ispita onlajn kako bi se osiguralo da nema pokušaja varanja od studenata.

“Kad platforma bude spremna, biće obaviještene druge policijske i vojne organizacije za obuku u Bugarskoj koje bi je mogle koristiti”, saopštili su iz NVNA.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS