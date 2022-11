Abazović: Za stabilnost na Zapadnog Balkana ključno veće prisustvo saveznika

Podgorica, (MINA) – Za dugoročnu stabilnost Zapadnog Balkana, pogotovo u okolnostima ruske agresije na Ukrajinu, ključno je veće prisustvo saveznika iz Evropske unije (EU) i sa zapada, uključujući Veliku Britaniju, rekao je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović se sastao danas sa specijalnim izaslanikom Velike Britanije za Zapadni Balkan, Stjuartom Pičom, na marginama Samita lidera država Berlinskog procesa.

Abazović je zahvalio na podršci Velike Britanije Crnoj Gori u otklanjanju štetnih posljedica nedavnog sajber napada.

Razgovarajući o današnjem Samitu, Abazović je izrazio zadovoljstvo zbog potpisivanja tri sporazuma i naveo da je značajan doprinos u približavanju država Zapadnog Balkana od samog početka imala i Velika Britanija.

“U tom kontekstu, Abazović je ponovio da je za dugoročnu stabilnost Zapadnog Balkana, pogotovo u okolnostima ruske agresije na Ukrajinu, ključno veće prisustvo EU i zapadnih saveznika, uključujući Veliku Britaniju”, kaže se u saopštenju.

Abazović je poručio da je Crna Gora posvećena članica NATO-a, koja zajedno sa ostalim saveznicima, doprinosi stabilnosti i očuvanju evropske i euroatlantske bezbjednosti.

