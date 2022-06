Abazović: Proruske snage u Crnoj Gori nemaju nekadašnju snagu

Podgorica, (MINA) – Proruske snage u Crnoj Gori postoje i dalje, ali nemaju nekadašnju snagu, kazao je premijer Dritan Abazović dodajući da se država snažno protivi agresiji Rusije na Ukrajinu.

Abazović je govoreći za CNN o sankcijama protiv Rusije i kako mogu uticati na crnogorsku ekonomiju, poručio je da demokratski principi nemaju cijenu.

On je kazao da Crna Gora pokušava doprinijeti uspostavljanju mira u Ukrajini, podržavajući NATO saveznike i snažno se protiveći ruskoj agresiji, prenose Vijesti.

Crna Gora je, kako je rekao Abazović, učinila mnogo za ukrajinski narod i primila više od deset hiljada izbjeglica.

On je kazao da će Crna Gora nastaviti da pruža pomoć u skladu sa mogućnostima.

Kazao je da je, u današnjem telefonskom razgovoru, ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog obavijestio da će Crna Gora uputiti dodatnu pomoć toj državi.

“Sramota je za čovječanstvo što svjedočimo jednoj takvoj agresiji”, rekao je Abazović.

Pozvao je sve države da pomognu Ukrajini, ali i istakao da je jedino rješenje za okončanje sukoba da obje strane sjednu za sto i razgovaraju.

Abazović je rekao da Crna Gora, koja je i sama bila svjedok negativnog ruskog uticaja na svojoj teritoriji u proteklom periodu, razumije kako se građani Ukrajine danas osjećaju.

Rekao je da je Crna Gora dobar primjer kako doći do nezavisnosti, članstva u NATO i biti na putu ka Evropskoj uniji, a istovremeno održati stabilnost u društvu.

Prema riječima Abazovića, Crnoj Gori je neophodna inkluzija različitih etničkih grupa, i dodao da tako nešto postoji u aktuelnoj Vladi, čiji članovi, kako je kazao, imaju različita viđenja toga kako država treba da se razvija, ali da treba zajedno raditi kako bi se došlo do tog cilja.

Na konstataciju da je crnogorska ekonomija bila visoko zavisna od turista iz Ukrajine, Rusije i Bjelorusije, Abazović je rekao da je aktuelna kriza teško pala svakoj državi.

Naveo je da je 20 odsto turista ranije dolazilo iz Rusije i Ukrajine, a da ove godine to neće biti slučaj, posebno kada su u pitanju turisti iz Rusije, zbog uvođenja sankcija.

“Crna Gora neće odustati. Demokratski principi nemaju cijenu, ne gledamo na stvari samo kroz ekonomiju. Tražimo nova tržišta, promovišemo se na novim destinacijama u Evropi, Srednjem istoku”, naveo je on.

Istakao je da 25 odsto crnogorskog BDP-a dolazi iz turizma, ali i da, i u aktuelnim okolnostima, Crna Gora bilježi dobru statistiku u predsezoni, odnosno da su podaci tri odsto bolji u odnosu na najbolju sezonu iz 2019.

Abazović je rekao da je Crne Gora zemlja šansi i ukazao na važnost bezbjednosnog aspekta, navodeći da je mnogo učinjeno na tom polju i da danas “imamo situaciju da se svako osjeća bezbjednim”.

Rekao je da će kriza u snabdijevanju energijom i sa uvozom hrane biti nešto što je veliki izazov za cijeli region.

Na samitu Otvoreni Balkan u Ohridu, kako je naveo, bilo je govora i o tome kako je regionu potrebna grupa lidera koja će se baviti “šokom” izazvanim krizom.

“Moramo spremni za sve što će uslijediti u narednim mjesecima”, zaključio je Abazović.

