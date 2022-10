Abazović: Pristupanje EU iznad dnevne politike

Podgorica, (MINA) – Proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) je iznad dnevne politike, kazao je premijer Dritan Abazović, dodajući da je potrebno izglasati članove Ustavnog suda kako bi država nastavila da korača ka punopravnom članstvu.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je danas razgovarao sa specijalnim izaslanikom EU Miroslavom Lajčakom.

Navodi se da su sagovornici iskazali zadovoljstvo zbog njihovog kontinuiranog dijaloga, koji je nastavljen nakon susreta tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

“Potrebno je da izglasamo članove Ustavnog suda kako bi Crna Gora, kao lider integracija, nastavila da korača ka punopravnom članstvu. EU proces je iznad dnevne politike i reforme u društvu moramo sprovesti brzo”, rekao je Abazović.

On je naveo da je Vlada ponosna na ostvarene rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, i da će u tom pravcu nastaviti i dalje da djeluje i doprinosi napretku u oblasti vladavine prava.

“Pozdravljajući to što prioritet Vlade čini nastojanje za funkcionalnim Ustavnim sudom, Lajčak je istakao da očekuje brzu akciju u imenovanju sudija uoči predstojećih lokalnih izbora”, kaže se u saopštenju.

Abazović i Lajčak su, kako se navodi, razgovarali i o političkoj situaciji u Crnoj Gori, rješavanju političke krize, geopolitičkim prilikama u kontekstu rata u Ukrajini i njegovim reperkusijama na Zapadni Balkan.

