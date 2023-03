Abazović pozvao direktoricu EUROPOL-a da posjeti Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović zahvalio je na podršci EUROPOL-a crnogorskim institucijama i pozvao direktoricu te agencije Katarinu de Bol da posjeti Crnu Goru.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, Abazović je u pismu De Bol podsjetio da je u prethodnih nekoliko dana sprovedena opsežna akcija koja je omogućila da se dođe do osoba unutar Uprave policije koje su povezana sa kriminalnim grupama.

On je rekao da je akcija rezultat višmjesečnog rada i koordinisanog djelovanja Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalnog policijskog odjeljenja i EUROPOL-a, i da je istorijska za Crnu Goru.

“Jer je doprinijela suzbijanju kriminalnih struktura unutar institucija sistema uključenih u trgovinu drogom, te pružila dodatan podstrek da još odlučnije nastavimo s reformama na ovom polju“, dodao je Abazović.

On je u pismu naveo da je uvjeren da će zajedno kroz redovan dijalog nastaviti jačanje saradnje, u obostranom interesu, čemu, kako je dodao, ostaje iskreno posvećen.

„Stoga, uz ponovljenu zahvalnost za nesumnjiv doprinos i uložen napor u pravcu snaženja našeg partnerstva, koristim priliku da Vama i Vašem timu uputim poziv da, u terminu koji zajednički usaglasimo, posjetite Crnu Goru“, kazao je Abazović.

