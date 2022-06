Abazović: Ideja manjinske vlada je autonomna

Podgorica, (MINA) – Ideja manjinske vlada je potpuno autonomna, kazao je premijer Dritan Abazović dodajući da ta ideja nailazi na podršku međunarodne zajednice.

Predstavnik koalicije Mir je naša nacija Miodrag Lekić pitao je Abazovića na premijerskom satu da li u aktuelnoj izvršnoj vlasti faktički postoje ili djeluje više vlada.

“Ovo pitanje postavljam na osnovne javne percepcije da u Vladi funkcioniše više vlada, načinom glasanja i stilom otvorenog, pa i ponižavajućeg javnog oponiranja premijeru, što sve zajedno dopunski degradira format i javni autoritet Vlade”, naveo je Lekić.

On je, obraćajući se Abazoviću, kazao da su “uspjeli da prebace partiju za koju se vezuje sistem korupcije, kriminalizovanog društva, podjela, neodržive ekonomije, u vlast”, i da nose veliku odgovornost.

“Ova promjena koja pokušava da se tretira kao tehnička, ovo je direktno urađeno protiv volje građana”, naveo je Lekić.

On je upitao da li je 43. Vlada produkt određenih službi “koje su vas vodile u ovakav sastav Vlade ili mislite da je ovo izraz volje građana od prije dvije godine”.

“Pokazujete autokolonijalnu svijest”, kazao je Lekić.

Abazović je da je ideju manjinske vlada iznio predsjednik vlade i da je ona potpuno autonomna.

“Da li ona nailazi na podršku međunarodne zajednice, mislim da nailazi i to na veliku”, kazao je Abazović.

Abazović je dodao da je ovo Vlada diskontinuiteta u odnosu na sve negativne stvari od ranije.

Abazović je, govoreći o zakon o porijeklu imovine i tome zašto kasni, kazao da su čekali šest mjeseci da Evropska komisija (EK) da svoje komenatre.

On je to naveo odgovarajući na pitanje poslanice koalicije Crno na bijelo Suade Zoronjić šta planira da učini da državne institucije rade transparentno i budu servis građana i da li najavljeni zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene krimilanom djelatnošću može vratiti poljuljano povjerenje u institucije i državu.

Abazović je rekao da su komentari EK bili u jednom dijelu negativni, u smislu da se traže neke korekcije.

„Ekspert koji je radio na tom zakonu će doći i pridužiće se našoj radnoj grupi, koja je sačinjena unutra ministarstva, i nakon toga će moći da se proslijedi Skupštini“, naveo je Abazović.

On je dodao da zakon mora da bude funkcionalan zato što ga imaju neke zemlje, a ne pokazuje rezultate.

Kako je kazao Abazović, najveće pitanje je ko će da vrši nadzor, da li poreski organ ili tužilaštvo.

„Voljeli bismo da to radi Tužilaštvo, ali treba da se zna da će njihov obim posla toliko da se uveća, pod ovim kapacitetima koje imaju, na šta će to da liči i kako će da efektuira ostaje kao velika dilema“, dodao je Abazović.

Zoronjić je ocijenila da je glavni generator svih problema u Fondu za zdravstveno osiguranje (FZO) Upravni odbor, i sam Fond.

Ona smatra da treba rasformirati Upravni odbro FZO i što prije tamo postaviti transparentne, stručne ljude, koje će donositi pravilne odluke.

Abazović je kazao da u FZO postoje velike finansijske dubioze.

„To će biti veliki izazov i za sadašnjeg ministra finansija, siguran sam i za budućeg, kao što je bilo i za prethodne“, rekao je Abazović.

On je dodao da su tamo nagomilani ogromni dugovi.

„Kada je riječ o tome kako ćemo finansirati FZO, ostaju neke dileme. Znate da je predviđeno da nema više odvajanja za zdravstveno osiguranje. To će stvoriti određene dubioze, već ih stvara. Bolja naplata zasad kompenzuje postojeću situaciju“, naveo je Abazović.

