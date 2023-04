Abazović i Đurović posjetili Pećku patrijaršiju

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović i ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović obišli su danas Pećku patrijaršiju, saopšteno je iz kabineta predsjednika Vlade.

Kako se navodi, nakon posjete katedrali Majke Tereze i Čaršijskog džamiji u Prištini, Abazović je posjetio Pećku patrijaršiju, zajedno sa Đurovićem i predsjednikom Opštine Peć Gazmendom Muhadžerijem.

Dodaje se da su Abazovića u sjedištu Pećke patrijaršije dočekali episkop hvostanski i vikar patrijarha srpskog Aleksej i igumanija Pećke patrijaršije Haritina.

“Abazović je istakao da mu čini čast i zadovoljstvo što je danas u posjeti Pećkoj patrijaršiji, napominjući da je prilikom uoči radne posjete Kosovu imao želju da obiđe sve tri velike vjerske zajednice”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Abazović je vladici i sveštenstvu čestitao predstojeći Vaskrs.

„Svi imamo obavezu da širimo ljubav, uspostavljamo mostove, ne zaboravljamo da smo ljudi i gradimo zajednicu koja je dobra za sve“, naglasio je Abazović dodajući želju da vaskrsne dobro u svima.

On je posebno naznačio važnost dobre komunikacije između lokalne zajednice i Pećke patrijaršije i naveo da se Crna Gora trudi da pomogne u dobru i “da samo u dobru treba da se takmičimo”.

“Vladika Aleksej je u razgovoru sa crnogorskom i delegacijom Opštine Peć istakao da je potrebno da svi pronađemo dobro u nama i da smo od Boga svi pozvani da budemo mirotvorci, ističući da ne smijemo skrenuti sa tog puta”, navodi se u saopštenju.

Đurović je naveo da se Vlada trudi da promoviše kosmopolitske vrijednosti.

“I istakao nadu da će se taj duh slobodarstva, pomirenja i ljubavi proširiti u potpunosti regionom i da ćemo svi zajedno zaboraviti podjele, animozitete i svi živjeti složno i srećno”, kaže se u saopštenju.

