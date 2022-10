Abazović: ANB nastavlja sa akcijama

Podgorica, (MINA) – Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) nastavlja sa svojim akcijama, poručio je premijer Dritan Abazović i najavio da će se danas ili sjutra saznati o jednoj međunarodnoj akciji u kojoj učestvuje i Crna Gora.

Abazović je novinarima, nakon sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu, upitan da li misli da je smjenama u ANB-u ugrožena nacionalna bezbjednosti, kazao da je to dio propagande i da nema nikakve priče o ugrožavanju bezbjednosti.

„ANB nastavlja sa svojim akcijama. Bićete obaviješteni vjerovatno danas ili sjutra o jednoj međunarodnoj akciji u kojoj mi učestvujemo, koja je za pohvalu. Sve aktivnosti su nastavljene bez ikakvih restrikcija“, rekao je Abazović.

On je rekao da su sve priče da se partneri ljute dio političkog folklora.

Upitan o audio snimku koji je na sjednici Odbora pominjao poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković, Abazović je kazao da ne zna o kakvom audio snimku je riječ i da „objave šta god imaju“.

Abazović je dodao da očekuje da se prljava kampanja zahukta.

Upitan da prokomentariše boravak u Ženevi, Abazović je kazao da uživa u tekstovima o počasnom doktoratu.

„Sa nečim sa čim se svako u svijetu ponosi mi treba da pravimo neku navodnu aferu. Mi pričamo o Švajcarskoj, o Ženevi, o mjestu gdje me dan prije na večeri čekao bivši predsjednik Austrije“, naveo je Abazović.

On je ocijenio da su to velike stvari koje u mnogome povećavaju imidž države.

