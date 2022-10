Zbog radova na mreži, u nedjelju isključenja struje u Tuzima

Zbog planiranih radova na mreži, u nedelju 30. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Tuzi

– u terminu od 08 do 18 sati: Moguće isključenje: Kompleto područje Tuza – Centar, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj, Ljuljanovići, područje Hota, Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrave.

