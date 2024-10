U utorak zbog radova na mreži isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 08. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, ulica Sednjoškolska i Radnička, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, dio ulice Ratnih vVeteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, dio Donje Gorice-Kolovrat.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Skopska, Goce Delčeva, zgrade u ulici Admirala Zmajevića kao i zgrade na uglu ove ulice i ulice Josipa Broza Tita.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka, Ržišta i Do Pješivački (kratkotrajno isključenje)

– u terminu od 08 do 16 sati: Vinići.

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe.

Zeta

– u terminu od 09 do 16 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik, Lukovo, Ul. Budoška, dio Čađalice, dio Straševine, Donje Crkvice.

Bar

– u terminu od 08 do 12 sati: dio potrošača u ul. Knjeginje Zorke i dio potrošača u Ilinom kod Dodoša.

– u terminu od 11 do 13 sati: potrošači na području Starog Bara, Belvedera, Baukova i opšta bolnica “Blažo Orlandić”, dio potrošača u blizini opšte bolnica “Blažo Orlandić”.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, dio naselja Kolomza.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Ledenice.

Tivat

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bonići, Kukuljina, područje oko Aerodroma- Kratkotrajni prekidi (do 10 min) u periodu izvođenja radova.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Zabrđe.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Goražda.

– u terminu od 10 do 13 sati: Naselja: Balabanda i Šaćina Bara i Putnu Sekciju.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Barice-Reljin kamen.

– u terminu od 09 do 16 sati: Medanovići, Cerovo, Grančarevo, Babića brijeg, Ribarevine, Zaton, Dubovo , Ostrelj, Ramčina, Zaton, Bliškovo, Crhalj, Goduša , Pavino polje-Draškovina.

– u terminu od 11 do 16 sati: Medanovići (prema potoku), Cerovo, Klanac, Nikoljac, Ribnik, Rogojevići, Obrov (više MUP-a).

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Mujića Rečine, Vukićevića lug.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Uloševina, Gornja Štitarica, Crvena lokva.

– u terminu od 09 do 14 sati: Osredine, Zaboj, Crvena lokva.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kačanik i Dolja.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje, Rudo Polje ,Šarkinovići i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara, Male Krće, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14 sati: Komplet područje Opštine Rožaje.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grahovo.

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići, prigradsko naselja:Ibarac ,Napredak,Suho Polje i Baza.

– u terminu od 13 do 15 sati: Naizmenična iskjučenjenja pojedinih područja opštine rožaje ne duže od 45 min..

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

