U utorak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 9. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Brskuta, dio ul. Ljubljanske, Arsenija Boljevića, Dr Božidara Darmanovića i dio bulevara Dr Ljubomira Rašovića, dio Bigora.

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: dio oko Roki Pistolata u Ul. Vojislavljevića, škola “1. jun”, dio oko nje i dio između nje i Ul. Vojislavljevića, zgrada KAT-a, dio Zabjela oko marketa Idea u Ul. Ilije Plamenca, dio preko puta Zabjelske Vektre, prihvatilište i dio oko njega (moguća kratkotrajna isključenja).

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, Osredina.

– u terminu od 07 do 18 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 18 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

– u terminu od 08 do 16 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 16 sati: kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, dio Orje Luke.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do, Presjeka.

– u terminu od 09 do 17 sati: Carine, Liverovići, Gluščje Selo, Konak, dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, Rudnik Zagrad.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Brijeg.

– u terminu od 08 do 18 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 08 do 10 sati: potrošači na području Belvedera, dio potrošača na području Utjehe

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 10 sati: Vladimirske Krute, Kamenički most, Leskovac, Mrkovsko polje, Dabezići, Međureč, Kaliman.

– u terminu od 10 do 13 sati: dio donjeg Štoja od centra prema O.Š.”Marko Nuculović”, Kodre Dakine, Reč, Gornji Štoj, Ada Bojana.

Kotor

– u terminu od 08 do 09 sati: Hotel HUMA, Institut za biologiju mora, Sveti Matija, potrošači od na potezu od Plagenata do konobe Portun, Sveti Matija, Peani.

– u terminu od 08 do 10 sati: Donja Sutvara- područje oko restorana “Mozaik”.

– u terminu od 08 do 11 sati: Bigova.

– u terminu od 09 do 11 sati: Stoliv-Mržep, Stari Grad-područje oko Crkve Sv. Ozane, Parilo, Tabačina- područje oko stare zgrade CEDIS-a.

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Stari Grad- Trg od Oružja i područje do Crkve Sv. Nikole.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce, dio sela Zabrđe.

Berane

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Uže gradsko jezgro- dio novog naselja-Ulice: Čukarička, Gornoseljska I dio ulice 29 novembar, dio sela Luge-Gornji dio-od Luškog groblja do Pilane Anđić.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje i dio Mašte.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Zminac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Lipnica, Potkrajci, Strojtanica, Čokrlije, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Pavino polje – Draškovina, Ivanje, Medanovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Rovca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Stričine, Selišta.

– u terminu od 09 do 15 sati: Krstac – Vukadinovići, Polja.

Gusinje

– u terminu od 01:30 do 14:30 sati: Naselje Begluci, Dom Kulture, dio sela Dosuđa.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dašča Rijeka.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće, Metaljka.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela G. Lovnica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Bare Žugića.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Mljetičak.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS