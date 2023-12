U utorak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 12. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Zabjela – ul. Vojislavljevića, dio ul. Đura Jakšića, Ksenije Cicvarić, Romanovih, Princeze Ksenije i Janka Đonovića, Ćepetići, Dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe, Zgrade na Bulevaru Vojvode Stanka Radonjića, Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi.

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci.

Podgorica / Zeta

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Dahne, Dajbabe i Botun.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Veljeg Brda, dio Rogama, firma Eminent (moguća kratkotrajna isključenja).

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Veljeg Brda, Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito i Šampinjoni, Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca i dio Orje Luke, Oraovica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Glava Zete.

Cetinje

– u terminu od 10:30 do 11 sati: Ljubotinj.

– u terminu od 11 do 11:30 sati: Utrg, Budvanski Vodovod.

– u terminu od 11:30 do 14:30 sati: Cetinjske Pumpe (Podgor i Višnjica), Cetinjske Pumpe (Sjenokos), Građani, Višnjica i Podgor.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Cerovačka Glavica, Ul. Milice Vučinić, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Andrije Kovačevića, Ul. Sima Šobajića, Ul. Voja Samardžića, naselje Blaža Jovanovića, Ul. Narodne Omladine, Bobotovo Groblje, Rudnici Boksita Bunići, Laz, Dragovoljići, Risji Do.

– u terminu od 10 do 15 sati: Koravlica, Jabukovac (Repetitor), Granični prelaz Vraćenovići.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Smriječno.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Bujića ispod tunela “Sozina”, Ul. Petovića zabio 9a i 9b, potrošači ispod restorana “Vidikovac”, dio naselja Dubrava, ul.126 do ul 131, Dio potrošača u Makedonskom naselju u blizini marketa “IDEA”.

Budva

– u terminu od 08 do 11 sati: Mažići, Lapčići, Stanišići, Brajići, Pobori, Duletići, Gornji Pobori, Stanjevići.

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Markovići.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati: dio naselja Kodre i Ulcinjskog polja uz Solanski put.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 0+9 sati: Ruske Vile Bigova, Bigova Centar, Jugodrvo Čikić, Jugodrvo Ercegović, Garaže Magud, Kamenolom Lješevići, Kobra, Kordić, Lješevići, Jugodrvo, Trejd Junik, Donja Sutvara, Vranovići, Vojno odmaralište Bigova.

– u terminu od 09 do 11:30 sati: dio potrošača u naselju Sveti Stasije prema Risnu.

– u terminu od 09 do 13 sati: dio potrošača u naselju oko vile Karmen – Prčanj.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Kamenari iznad trajekta, Jošica, Đurići, Greben, okolina samoposluge i škole Kamenari.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio sela Kuti.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio Buče.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Potkrajci.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ostrelj, Pali, Rajkovići, Zminac, Pavino polje, Vrh, Čokrlije, Rajkovići, Krstače, Mahala, Pavino polje, Biokovac, Grubješići, Kičava, Bijeli potok, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Grab, Stožer.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Rečine, Dragovića polje, Pčinja.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Smira.

– u terminu od 09 do 15 sati: Traforeon Silos.

– u terminu od 10 do 15 sati: Kos, Želj. stanica Kos.

– u terminu od 11:30 do 14 sati: Drijenak, Šik, Akva Monta, Bakovići, Ilinčić, Hils, Fak, Migalovica, mHE Bistrica, Plana, Blatina, Lipovo, Radigojno, Trebaljevo, Fabrika vode Suza, mHE Bukovica, Sjerogošte, Želj. stanica Trebaljevo.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Kaludra.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Tucanja.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jasenice i dio Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 16 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno.

– u terminu od 11 do 12:30 sati: Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

– u terminu od 13 do 16 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

