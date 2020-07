U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 28. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i Gola strana;

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Zagoriča oko groblja, ulice: Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića, Branka Deletića i Brežine.

Danilovgrad

-u terminu od 07:30 do 15:00 sati: Glavica i dio Orašja oko Komunalnog.

Cetinje

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.), Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići.

Tuzi

-u terminu od 07:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Božaj, Kremza, granični prelaz Božaj, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.) i Vitoja.

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Pišteta Jasenovo Polje;

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Liverovići.

-Plužine

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: dio Crkvičkog polja, Carina (Šćepan polje), Šćepan polje, Brijeg, Paklice i Tara-Grab.

Ulcinj

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Selita.

Bar

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Nikezići, Metanovići, Velja Gorana, Pelinkovići i Kovačevići.

Tivat

-u terminu od 08:00 do 10:00 sati: Radovići ( novo naselje), Pendrek siti, dio naselja Pod kuk, ulice: Peraška, Novosadska, Cetinjska, Beogradska, Jurija Gagarina, Risanska i Hercegnovska. .

Kotor

-u terminu od 07:00 do 13:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Rapeje;

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Krivošije i Dragalj.

Herceg Novi

-u terminu od 07:00 do 14:00 sati: Vrbanj

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno, Bralići i Grahovo.

Petnjica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Javorova .

Berane

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Zagorje i Lisijevo Polje.

-Andrijevica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Ulotina.

Rožaje

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: Halilovići, Kozare, Majdan, Bađov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula, Lučice.

Gusinje

– u terminu od 09:00 do 14:30 sati: Dosuđe, Kruševo, Izvori, Vusanje, Višnjevo i Martinoviće.

Bijelo Polje

-u terminu od 08:00 do 09:00 sati i od 17:00 do 18:00 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja i Dobrinje 1 ;

-u terminu od 08:00 do 13:00 sati: Vrbe;

-u terminu od0 9:00 do 15:00 sati: Negobratina, Brestovik, Brzava, Babića Brijeg, Žiljak i Bijediće;

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Pećarska;

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

Mojkovac

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Žari.

Kolašin

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Bakovići, Radigojno, Trebaljevo, Sjerogošte, Rogobore, Ilinčić i Fabrika Vode Suza.

Pljevlja

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Hodžići, Trnovice, Otilovići i Koši Do;

-u terminu od 12:00 do 17:00 sati: Orlja, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje i Metaljka.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.