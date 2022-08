U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 23. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Dajbaba, Manastir Dajbabe, dio Brskuta

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lakat, Jelenak – Luke, dio Studenog

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Glava Zete i dio Dobrog Polja

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mratinje, Repetitor Mratinje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Risji Do, dio Dragovoljića, dio Kuta, Vilusi, Bršno

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Dobrilovina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Razboj

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Štitarica I

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš, Durutovac

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Ivanje – Koraći

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Radulići

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Bijeli potok

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Laholo, Sutivan, Ostrelj , Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Čokrlije-Rajkovići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Vrševo i Azane

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Štitari

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kruševo, dio sela Gnjili Potok

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Skarepača, dio sela Kalače

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: selo Bogaje, dio sela Kalače, dio sela Mujevići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Brvenica, Glisnica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Uskoci

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.