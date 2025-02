U utorak višesatna isključenja zbog planiranih radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži u utorak će bez struje ostati:

Podgorica

-u terminu od 07 do 15 sati:Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, Naselje iza Škole Sutjeska, Dio Donjih Kokota

-u terminu od 08 do 15 sati:Dio ulice Ratnih Veterana i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, Naselje oko Vinopodruma, Ulica Generala Save Orovića-prema Kučkom Putu, Ulica Iva Vizina

-u terminu od 07 do 15 sati:Ulica Vladike Viseriona Borilovića, Master Kvart

Tuzi

-u terminu od 10 do 15 sati:Dio Naselja Kuće Rakića posle Restorana Nijagarini Vodopadi

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati:Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (moguća kraktotrajna isključenja), Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Dio Komunice, Lazine oko Spomenika, Dio Novog Sela

Cetinje

-u terminu od 09 do 12 sati:Stankova Gomila, Humci i dio Bajica (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 08 do 15 sati:Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 08 do 10:30 sati:Ulica 4 Proleterske, dio Bulevara Crnogorskih Junaka i dio Ulica Peka Pavlovića

-u terminu od 10:30 do 13 sati: Vladin Dom

-u terminu od 13 do 16 sati:Ulica Grahovska, Ivanbegova, Obilića Poljane, Bogišin krš i dio Donjeg Kraja

Nikšić

-u terminu od 09 do 15 sati:Ul. Partizanski put, Ul. Đura Roganovića, Ul. Narodnih Partizanskih odreda, Ul. Janka Vukotića, Ul. Danila Perovića, Rastoci, Manitovac, Hercegovački put, Vojska-Kasarna 13 jul, Tehno-baza, dio Kočana, ul. Krupačka, Kapino Polje, Klanica-Goranović, Ul. Obalska, Ul. Jezerska, Vukov Most, Ćemenca, Duklo, Grebice, Vododvod pumpe-Duklo, Šik Javorak, VH Montenegro

-u terminu od 08 do 15 sati:Dio Dragovoljića, Vonjin Do

Plužine

-u terminu od 08 do 15 sati:Dio Mratinja

Kotor

-u terminu od 11 do 15 sati:Sveti Stasije-dio potrošača, Ljuta, Orahovac, Vodovod Orahovac

-u terminu od 08 do 15 sati:Ratiševina-dio potrošača

Herceg Novi

-u terminu od 09 do 15 sati: Rose- poluostvo Luštica

Kotor

-u terminu od 08 do 16 sati:Kovači, Glavatičići,Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno

-u terminu od 08 do14 sati:Lastva Grbaljska, Kovačko Polje, Glavatske Kućice, Bratešići, Gorovići, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno

Ulcinj

-u terminu od 09 do 14 sati:Ulcinj, Zoganje, naselje Donji Štoj, Ulcinj, naselje Kolomza

-u terminu od 8:30 do 15 sati: dio naselja uz ulicu majke Tereze,naselje Đerane iza Doma Zdravlja (naselje iznad ulice 28.decembra)

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati:Potrošači u naselju Tomba preko puta “Rapeksa” do mosta na rijeci Rikavac.

Budva

-u terminu od 14:30 do 15 sati: Dubovica,Rozino, Grđevica, Ulica X, I Proleterska.

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Mainski put, Podostrog, Budva – Polje, Mendele, Lazi.

-u terminu od 09 do 9:30 satiDubovica,Rozino, Grđevica, Ulica X, I Proleterska.

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Mainski put, Babilonija, Zaobilaznica

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati:Dio naselja Mainski put, Plinara, Blokarica, Rozino – Grđevica.

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati Budva – Polje, Mainski put, Babilonija, Zaobilaznica

Kolašin

-u terminu od 08 do 15 sati:Višnje,Bojići

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati:Donji Lepenac,Pržišta,Babića polje,Gornji Lepenac

-u terminu od 09 do 14 sati:Jakovići

-u terminu od 09 do 15 sati:Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Rakonje, Obrov, Njegnjevo – staro selo, Dobrakovo, Sutivan, Ravna rijeka, Lješnica 3

-u terminu od 09 do 11 sati:Rasovo, Loznice, Obrov, Boljanina, Pex-Impex, Zminac, Kurilo, Strojtanica

-u terminu od 09 do 16 sati:Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Srđevac, Lozna, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče,Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde, selo Rovca

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica, dio sela Đulići

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Bor

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Velika

Gusinje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Kruševo

Rozaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Klanac

Pljevlja

-u terminu od 09 do 15 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno

Žabljak

-u terminu od 09 do 15 sati: Uskoci

Šavnik

-u terminu od 09 do 15 sati:Seoca,Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.