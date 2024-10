U utorak višesatna isključenja zbog planiranih radova na mreži

U utorak će, zbog planiranih radova na mreži, bez struje ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Nikšićkog puta oko Bodika-Ulica Lička, Borisa Kidriča, Kosmajska, dio ulice Ratnih vVeteran, dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, objekti uz Južnu obilaznicu (od mosta Luča ka Drvomontu), Ul Plitvička, Bore Stankovića, Aerodromska i Bohiljska, dio naselja na Dajbabskoj gori, stara zgrada Butangasa i stambeni blok Stari Butangas

Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: opština Tuzi i naselje oko Opštine

Zeta

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Mataguža

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: dio Grlića, Bjeluši, dio Ćurioca, dio Lazina, Kopito Petrovića, Šimšić, ZIP Jastreb, dio Begovina, Tomaševići, GSI (građevinski materijal) u Ćuriocu, Gruda, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Markovina i Povrhpoljina (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Malenza, Đeđezi, Bandići, dio Suka

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje (kratkotrajno isključenje)

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Ljubotinj, Utrg i budvanski Vodovod

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Ulica Nikole Lekića, dio Vojvode Boža, dio Hercegovaćke, dio Bajove i dio Bulevara

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Podgor

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pišče

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Kazanci, Vrzipov Do

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: OŠ Luka Simonović, Ul. Nikole Tesle, dio Ul. Alekse Backovića, Trubjela, Trubjela (vojska), Vonjin Do, Krstac

Bar

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: korisnici na području Starog Bara, Belvedera, Baukova i opšta bolnica “Blažo Orlandić”, dio korisnika u blizini opšte bolnica “Blažo Orlandić”

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Priobalni pojas na Valikom pijesku

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Kodre, Kolomza, Pistula

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: HDL Laković u Sutorini, područje oko Volija u Sutorini, Njivički put, Žvinje

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Njivice, granični prelaz Kobila

-u terminu od 9:00 do 13:30 sati: Hotel Rivijera i područje oko hotela

-u terminu od 13:30 do 15:00 sati: Žvinje

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Jokmegdan, Nemila, Reciklažni centar, Hladnjača PKB Meljine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno, Vrbanj, Ubli, Matkovići, Mokrine, Kosić, Lazarević, Bijelići, Kruševice, Sitnica, Petijevići, Dugunja, Dizdarica, Žlijebi, Stanovčić

Kotor

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Jugodrvo – Ercegović

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ledenice

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio potrošača u naseljima Autokamp, Vrbice, Opareni brijeg

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Kavač, Trojica, Pržice, Stara Forteca, Lovanja – kratkotrajna isključenja u naznačenom intervalu

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2,dio naseljaTaluma, selo Zagprje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Murina , Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Honsiće,Ćosovica,Zloglavlje i dio sela Lovnice – Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Bašča dva put po 30 minuta.

-u terminu od 9:00 do 12:30 sati: dio sela Lovnica, selo Honsiće

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: komplet područje Opštine Rožaje

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati:Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići, Halilovići, Kozare,Majdan i Banđov,Carine,Daciće,Gornji Bukelj,Tofi kamenolom,Kaluđerski Laz, Betonjerka,Kamenjuša,Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trubina, Kostići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Babića brijeg, Grančarevo, Bliškovo, Rasovo – Rastoka, Zaton, Dubovo , Pavino polje-Draškovina, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Goduša , Sipanje , Crhalj, Ivanje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Uloševina, Crvena lokva

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornja Štitarica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Osredine, Zaboj, Crvena lokva

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Vrujca, Ravni, Vukićevića lug

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Šavnik

-u terminu od 10:30 do 11:00 sati: Šavnik, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, vatrogasna jedinica, Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Mljetičak, Slatina, Timar, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, fabrika vode Diva

-u terminu od 11:30 do 12:00 sati: Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara, Male Krće

-u terminu od 11:00 do 14:30 sati: Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Košido, pilana Marić Vukoman, pilana Spajić, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, pilana – Marić Vuko, Ranče, carina Ranč, granični prelaz Ranče – moguća isključenja u navedenom terminu

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.