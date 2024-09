U utorak višesatna isključenja zbog planiranih radova na mreži

U utorak će, zbog planiranih radova na mreži, bez struje ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, Ulica Gojka Radonjića preko puta Hotela Nikić, Slacko, dio Veruše, dio Bera, Draževina, Dio ulice Ratnih veterana i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline.

– u terminu od 08 do 15:30 sati: dio Stare Zlatice, dio Zlatice prema strelištu, “Holandske sestre” i zgrade iza njih i naselje oko njih u park šumi Zagorič i dio naselja oko groblja u Zagoriču.

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: dio Doljana – Ul. Mosorska, Kučki put, dio Murtovine – preko puta trim staze na Zlatici i prema Kučkom putu i dio Zlatice – dio stare Zlatice, oko stadiona Koma, oko škole, oko stovarišta, oko Volija i iza i naspram benzinske pumpe (Moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Dio Buruma, dio Ulica Iveze Vukova, dio Ulica Vojvode Vasa Bracanova i dio Ulica Generala Sava Orovića, Rehabilitacioni Centra.

– u terminu od 14:30 do 15:30 sati: dio Doljana – Ul. Mosorska, Kučki put, dio Murtovine – preko puta trim staze na Zlatici i prema Kučkom putu i dio Zlatice – dio stare Zlatice, oko stadiona Koma, oko škole, oko stovarišta, oko Volija i iza i naspram benzinske pumpe (Moguće kratkotrajno isključenje).

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 09 do 12 sati: Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

Zeta

– u terminu od 09 do 14 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 16 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Prentina Glavica, Počijevka.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do, Seoca, Baljački Do.

– u terminu od 08 do 17 sati: Kuta.

– u terminu od 09 do 11 sati: Ul. Trebješka, Ul. Školska, Ul. Rudarska, dio naselja pod Trebjesom, ul. Gračanička, ul. Trgovačka, bulevar 13.jul, dio Kličeva.

– u terminu od 11 do 13 sati: Ul. Obala Bistrice, Ul. Glibavačka, ul. Zetska, dio Ćemenaca.

– u terminu od 13 do 14 sati: Ul. Partizanski put, Ul. Put pored Bistrice, dio Rastoka.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio potrošača na potručju Veljeg Sela.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: Đerane, ul.28.decembar sa okolinom, Gornji Štoj, dio koji gravitira TS 4.jul.

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Vitoglav, Strp, Lipci.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota -Pionir-područje prema školi.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 12 sati: Poluostrvo Luštica -Brguli, Merdari, Ponta Veslo, Radovanići, Eraci, Rovanac, Tići, Mrkovi, Mirišta.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Prisoje i Zabrđa.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Babino.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Godijevo-škola, Kostići, Mojkovačka ulica, Slatka.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava.

– u terminu od 09 do 16 sati: Medanovići, Babića brijeg, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Zaton, Dubovo, Ribarevine, Goduša, Crhalj.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 11 sati: Vrujca.

– u terminu od 08 do 15 sati: Padež, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Gornja Rovca.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Uloševina, Gornja Štitarica, Crvena lokva.

– u terminu od 09 do 14 sati: Osredine, Zaboj, Crvena lokva.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: ulica JNA i Čekića Mahala.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Vrbice.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice, Skić, Korita, Komarača, Meteh 1, Meteh 2, Jara, Babino Polje, Prnjavor, Malo Selo, RDC (Kofiljača), Đurička Rijeka, Bogajiće, Vojno Selo, Hakanje, Gropa, Jasenica, Hoti 1, Zabelja i Hoti 2.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Crnča i Grahovo.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Kovačka Dolina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.