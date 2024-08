U utorak planirani radovi na mreži u više opština

U utorak će, zbog planiranih radova na mreži, bez struje ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Kupusci.

– u terminu od 09 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, dio Komunice, Lužnica.

– u terminu od 07:30 do 09 sati: Glava Zete, Dobro Polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Crvena Paprat.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 17 sati: Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vidne, Stubičko Međeđe, Spila, Zagora (Savino Brdo), Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap, Nudo, Rojevići, Zakurljaj, Prisoje, Brana, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo, Katunjani, Tospude, Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči, Krtine, Šljeme.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Orah.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 13 sati: desna strana Ade prema Ušću.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Seoca 2).

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje i djelovi Lubnice i Mašte.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Medanovići, Ribarevine, Babića brijeg, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Babića brijeg.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lipnica, Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Gornja Rovca.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Selišta, Crvena lokva.

– u terminu od 08 do 15 sati: Polja, Krstac – Vukadinovići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bor.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže, Male Krće, Vrulja.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Lučice i Grahovo.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Ponor.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Duži.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.