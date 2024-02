U utorak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosor i Kupusci, Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, Ulica Vinogradska, Kosmajska, dio ul. Rusa Radulovića, Kragujevačke i Ličke, i dio Nikšićkog puta, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, Draževina, UlicaMašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Baloči

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Slap Zete

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Tivat

-u terminu od 11:00 do 16:00 sati: Gradiošnica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gradiošnica

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Kalimanj, Gornji Kalimanj, Marići, Župa, Pakovo, Turkova Poljana- Trg Magnolija, Mažina, Seljanovo, Gornje Seljanovo, Tomičići, Donja Lastva, Gornja Lastva, Opatovo, Lepetane

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dobrota -Zrenjaninsko , Morinj – Kobila

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Rdanovići -dio potrošača

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dio Vilusa, Dolovi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuside, Stari Dvori5

Budva

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: dio naselja Lučice, ulice : VI , VII, VIII I XV.Dječji vrtić I Osnovna škola

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: djelovi gradskog jezgra Budve (naizmjenična isključenja u trajanju do 40 minuta po izvodu)

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: naselje Đerane uzduž i iza bulevara Teuta(kod tehničkog pregleda Klikos)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, dio naselja Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Kruče(kod apartmana Miško)

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici na području Bijelog Brda (Utjeha), na području Mikovića, Orahova, Dupila, Popratnica, Braćena, Dabovića, Komarna, Trnova, Gađi, Šiševića kao i vodovodan postrojenja u Orahovu (Bunari 4,5,6 i Bunari 7,8,9)

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Virpazar

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Paučina

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Vojno Selo

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Murovac, selo Javorova

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zagorje, Crni Vrh, Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Štitarica, Krstac – Šundek

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Rasovo – Rasadnik

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Čokrlije, Ujniče, Dobrinje, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Čampari, Lazovići, Moravac, Dupljaci , Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Goduša – škola

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Raičevine, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jabuka, Dragovića polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mateševo 2

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

