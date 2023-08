U utorak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje oko fabrike “19. decembar” na Zabjelu.

– u terminu od 08 do 19 sati: Raći, Ubalac, Momče, Stravče, Kržanja, Kastrat, Brezovice, Lokve i Ptikalj.

– u terminu od 09 do 19 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita i pogon KAP-a na Uble.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Podglavice, Kokotovac, Maljat, Kosić, Mamučevina, Koljat, Lazine, Kopito Petrovića, Tomaševići, Gruda, dio Ćurilca, privatne fime Jastreb, Betonjerka, Farmont, MG Grup, Megran, GSI i Kopito Petrovića i Šimšić i Pištet.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Tunel Mekavac, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići .

– u terminu od 08:20 do 10:20 sati: Rijeka Crnojevića i sela Riječke nahije.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Cijela Dragova Luka, Usputnica i Vitasojevići.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Zaljevo iza Aragane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Ada (od mosta prema račvi).

Kotor

– u terminu od 08 do 10 sati: Glavatičići, Zagora, Krimovica i Platamuni.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Seoca i Trešnjeva.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Laholo, Ravna rijeka, Majstorovina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ramčina, Lijeska, Pavino polje, Voljavac, Ribarevine, Ostrelj, Zaton, Mijatovo kolo, Potkrajci i Lozna.

– u terminu od 14:30 do 18:30 sati: Donja Lješnica, Mrdavac, Ćukovac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje i Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Migalovica, Blatina, mHE Bistrica, Plana, Lancer, Lipovo, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica i Smira.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Štitarica, NNM Bjelojeviće i NNM Krstac-Šundek.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio Lagatora.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti i dio Meteha.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Javorak.

– u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 10 do 17 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jablanica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež i Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

