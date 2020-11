U utorak isključenja u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 03. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Farmaka oko crpne, Samački hotel i dio oko njega, dio Vranića- dio ul. Boška Buhe, Đura Čagorovića, Vitolija Blečića, Krsta Popivode, Miloša Vuškovića i dio Dalmatinske ulice.

Cetinje

– u terminu od 08 do 14 sati: selo Petrov Do.

– u terminu od 08 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 08 do 17 sati (kratkotrajno): Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Novo Selo, Livade Bandića, Lužnica, firme Savović i Volmont (kratka isključenja u navedenom intervalu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac. Friješka Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski, Mokanje.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići, Vladne, Vranj i Dubrava.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Glibavac, Rastovac, Vodovod-Vidrovan, dio Vidrovana, Kaptaža-Vidrovan, dio Gornjeg Polja, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Jasenovo Polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Pišteta.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 16:30 sati: Bukovac.

Budva

– u terminu od 07:30 do 19 sati: dio naselja Čučuci.

– u terminu od 08 do 14 sati: naselje Poljice, Svinjišta, Partizanski put, pumpe vodovoda Topliš, Lastva Grbaljska, Glavatske kućice, Bratešići, Gorovići, Glavatičići, Kovači, Krimovice, Zagora, Platamuni i Trsteno (dva isključenja u trajanu do 20 minuta).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Gornja Kolmoza.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Ledenice, kafana Grkavac.

– u terminu od 10 do 12 sati: Stari grad, Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića, dio potrošača oko zatvora.

Herce Novi

– u terminu od 09 do 12 sati: Vrbanj.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Ulotina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje i dio sela Dapsići.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Lozna, Boljanina, Medanovići i Ćukovac.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grnčar.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 17 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Padež, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Sunga, Đekići, Bare Kraljske, Vukićevića Lug, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 14 sati: Svrke, Požnja i Ravni.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 17 sati: Ćetkovići, Donje Selo, Podbišće, Kovijanići, Pejovići, Gornje Polje, Feratovo Polje, Gacka, Asfaltna Baza, Kraljevo Kolo, Štitarica, Jezero.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati (kratkotrajno): dio sela Biševo, dio sela Besnik, Malo Polje i Njeguš.

– u terminu od 08 do 12 sati: Grahovo, Hurije, Bašča, Gornja Lovnica, Ćosovica, Honsići i Zloglavlje.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Bašča.

– u terminu od 12 do 16 sati: Sela:Halilovići, Kozare, Majdan i Bađov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina.

– u terminu od 07:30 do 18 sati (kratkotrajno): Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ.

– u terminu od 08 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići.

– u terminu od 08 do 17 sati (kratkotrajno): Zbljevo, Vidre, Gosteč, Bučje.

Žabljak

– u terminu od 08 do 16 sati: Uskoci.

Šavnik

– u terminu od 08 do 16 sati: Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.