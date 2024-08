U utorak isključenja u više opština zbog radova na mreži

U utorak će, zbog planiranih radova na mreži, bez struje ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: dio Dajbaba – Bambis.

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, dio ulice Ratnih Veterana i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, Gradac, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII omladinske brigade i Serdara Jola Piletića, Draževina, Ulica Đura Cagorovića, Samački Hotel i dio oko njega.

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 08 do 13 sati: Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća, Miletine Njive, Madra, dio Rogama, Vranjske Njive, naselje oko velike trafostanice u Zagoriču (PG1) – Piperska, Velje Brdo, dio Rogama, firma Eminent, Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito i Šampinjoni.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Suka, dio Begovina.

– u terminu od 08 do 16 sati: Laško Rele, Crvena Paprat, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče (kratoktrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 17 sati: Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 08 do 10 sati: Benzinska pumpa Vuksanlekići i dio iza nje.

– u terminu od 10 do 12 sati: Centar Tuzi – Rokšped i naselje oko Rokšpeda, škola i naselje oko škole, dom kulture i naselje oko doma kulture, željeznička stanica i naselje oko željezničke stanice, dom zdravlja i naselje oko doma zdravlja, naselje oko Begove džamije, opština i naselje oko opštine, dio Milješa iza džamije i vodovod Milješ (moguća kratkotrajna isključenja).

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 09 do 15 sati: Ponari i Vukovci.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Ulica V Proleterske, Bajove, Njegoševe i Vojvode Batrića, Štamparija, dio Donjeg Polja, dio Njegoševe i Vuka Mićunovića i mali dio Pod Granicom.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Stubičko Međeđe, Krtine, Šljeme, Štrpca.

Plužine

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Unač.

Bar

– u terminu od 08 do 12 sati: Dio potrošača na području Barskog Polja, Čeluge i Milanovića – Zaljevo, dio potrošača u Barskom Polju ispod Volujice, potrošači na području Gluhog dola, Bujića, Litina, Limljana, Karuča, Pozanja, vodovodne pumpe Malo oko i Velje oko.

– u terminu od 12 do 14 sati: Potrošači na području Sušare, Boškovića i Manastir Ribnjak.

Kotor

– u terminu od 08 do 09 sati: Glavatičići.

– u terminu od 09 do 12 sati: Šarena Gomila – Prčanj.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe, Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići i dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Budimlje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Negobratina, Zminac.

– u terminu od 09 do 1+6 sati: Medanovići, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Ribarevine, Babića brijeg, Goduša, Crhalj, Dubovo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Gornja Rovca.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Selišta, Crvena lokva.

– u terminu od 08 do 15 sati: Polja, Krstac – Vukadinovići.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kalica i dio sela Radmanci.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Meteh, Jara i Babino Polje(kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh)

– u terminu od 11:15 do 12 sati: Sela: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

– u terminu od 12 do 12:45 sati: Kompletna područja Opština Plav i Gusinje.

– u terminu od 12 do 18 sati: Naizmenična iskjučenjenja pojedinih područja opštine Plav ne duže od 45 min.

– u terminu od 13:30 do 14:15 sati: Kompletna područja Gusinje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 13 sati: Ul. Boška Buhe, Tršova, Voja Đenisijevića, Glasinačka, Boška Buhe, zgrada iznad apoteke, Apoteka Risto Vukotić.

– u terminu od 08 do 18 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

– u terminu od 09:30 do 17 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grahovo.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.